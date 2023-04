Bordighera: acqua marrone alla foce del 'Borghetto', dal "Comune "Dovuta a lavori sulla rete fognaria" (Foto)

Da alcune ore sono molti i cittadini di Bordighera, preoccupati per il colore dell’acqua che, dal Rio Borghetto finisce in mare.

La preoccupazione è che si possa essere verificato un guasto e che, quindi, possano finire in mare liquami fognari. Effettivamente, come si può vedere dalle foto, il colore dell’acqua è eloquente ma, come evidenziato dall’Amministrazione comunale, si tratta di un effetto dovuto a lavori in corso al sistema fognario e alla creazione di un apposito by-pass per consentire l’intervento.

Proprio per questo, nella zona, è stato emanato da alcuni giorni un divieto di balneazione. Da palazzo Comunale confermano che, a breve i lavori termineranno e la situazione tornerà alla normalità