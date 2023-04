Ecco quali sono i migliori ristoranti stellati in Liguria!

Come nasce la guida Michelin? Scopri come vengono attribuite le prestigiose stelle Michelin e quali sono i migliori ristoranti stellati in Italia.

Ristorazione stellata: tutto ciò che dovresti sapere

Il settore della ristorazione è uno dei motori economici e finanziari del nostro paese. In Italia, infatti, il numero delle imprese attive in questo campo e il numero di lavoratori occupati forniscono somme da capogiro, confermando l’eccellenza della ristorazione italiana.

Nella filiera ristorativa rientrano diversi servizi volti al cliente: dalla mensa scolastica al servizio d’asporto o di consegna a domicilio.

Un settore in continua evoluzione

L'evoluzione del settore della ristorazione, nel corso degli ultimi decenni, è stata notevole. Negli anni '50 e '60, i ristoranti erano considerati luoghi formali e costosi in cui si andava solo in occasioni speciali. Tuttavia, negli anni '70 e '80, i ristoranti casual e a prezzi ragionevoli hanno iniziato a diffondersi, rendendo il cibo d'alta qualità più accessibile a tutti.

Negli ultimi anni, il mondo della ristorazione ha subito ancora una volta un'evoluzione significativa, grazie all'innovazione tecnologica. I ristoranti stanno sfruttando le possibilità offerte dai social media, dalla nascita del sistema gestionale prenotazioni online e, infine, dai pagamenti digitali per migliorare l'esperienza del cliente. Inoltre, la crescente preoccupazione per la salute e l'ambiente ha portato molti ristoranti a offrire opzioni vegetariane e vegane, e ad adottare pratiche sostenibili come l'utilizzo di prodotti locali e stagionali.

Cosa c’è dietro la stella attribuita a un ristorante?

Le stelle Michelin per i ristoranti sono state introdotte nel 1926 in Francia dalla guida Michelin come un sistema di valutazione della qualità culinaria. Inizialmente, il sistema prevedeva solo una stella per i ristoranti che offrivano cucina di alta qualità. Nel 1931, è stata introdotta la seconda stella per i ristoranti che offrivano una cucina eccellente, mentre la terza stella è stata introdotta nel 1933 per i ristoranti che offrivano una cucina di livello mondiale.

Il sistema di valutazione delle stelle Michelin è diventato un punto di riferimento per i ristoranti di tutto il mondo, con i cuochi che lavorano duramente per ottenere la prestigiosa riconoscenza delle stelle Michelin. Oggi, la guida Michelin valuta i ristoranti in tutto il mondo e assegna fino a tre stelle per ristoranti che offrono un'esperienza culinaria straordinaria, basata su criteri come la qualità dei prodotti, la tecnica culinaria e la creatività del menu.

I criteri di assegnazione delle stelle Michelin includono la qualità degli ingredienti utilizzati, la tecnica di preparazione dei piatti, l'equilibrio degli ingredienti e la creatività del menu. Gli ispettori della guida Michelin valutano ogni piatto durante la loro visita anonima al ristorante e assegnano le stelle in base alla qualità globale dell'esperienza culinaria, oltre ad altri fattori come il servizio, l'atmosfera e la posizione del ristorante. Per ricevere una stella Michelin, un ristorante deve offrire un'esperienza culinaria di alta qualità e soddisfare rigorosi standard di eccellenza stabiliti dalla giuria di Michelin. La prestigiosa riconoscenza delle stelle Michelin è diventata uno dei premi più ambiti del settore della ristorazione.

Ristoranti stellati in Liguria

In Italia, il numero di ristoranti stellati è notevole e include ben 385 attività che si sono distinte per qualità dei prodotti, delle preparazioni e dell’ambiente offerto per la consumazione. Sebbene lo sguardo sia sempre rivolto ai nostri vicini francesi, che con 522 ristoranti detengono il primato di nazione con più stelle Michelin, l’Italia si classifica al terzo posto conquistando una bella posizione sul podio.

Analizzando il territorio italiano, la regione Liguria si classifica al decimo posto tra le regioni d’Italia con ristoranti stellati e conta 9 ristoranti tra cui: Claudio nella città di Recco conosciuto per la sua cucina creativa, Il Vescovado situato a Noli e Impronta D'Acqua a Camogli not per la cucina di pesce, Nove a Rapallo rinomato per la cucina innovativa, e Orto by Jorg nella città di Sanremo celebre per la sua cucina vegetariana gourmet e per la sua atmosfera rilassata.

Il merito di tali ristoranti è sicuramente dovuto all’eccellenza culinaria per cui si sono distinti, ma per molti la posizione in zone di mare ha contribuito a dare un’atmosfera unica e irripetibile. D’altronde è noto che il paesaggio ligure offre scenari mozzafiato.

Piccole e ultime riflessioni

In sintesi, abbiamo visto l’impatto fondamentale che il mondo della ristorazione ha sul nostro territorio, delineando quelle che sono le piccole e grandi rivoluzioni registrate nella filiera. A partire dai tempi in cui mangiare fuori era prerogativa di una classe di alta borghesia, fino ad arrivare alla ristorazione odierna. L'evoluzione della ristorazione è stata influenzata da molteplici fattori, tra cui l'innovazione tecnologica, la preoccupazione per la salute e l'ambiente, la ricercatezza estetica del piatto e la sostenibilità dei prodotti. Parte di questi fattori incidono notevolmente sull’assegnazione delle famose stelle Michelin che contraddistinguono chef talentuosi e attività uniche nel loro genere. Nel nostro articolo abbiamo elencato alcuni dei migliori ristoranti stellati presenti in Liguria sottolineando come, nonostante i cambiamenti dei trend culinari, il cibo di alta qualità continua ad essere al centro dell'esperienza gastronomica.