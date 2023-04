Diano Marina: collegamenti bus con la stazione inesistenti nei festivi, la protesta di una lettrice

Una nostra lettrice, Elisabetta Rurali, ci ha scritto per segnalare un importante e inspiegabile disservizio relativo ai collegamenti col bus dalla stazione ferroviaria di Diano al centro città:

“Durante la settimana le corse sono poche, ma nei festivi non ce ne sono per nulla. È a dir poco miope che una cittadina che fa del turismo un suo punto di forza, non preveda un collegamento pubblico da e per la stazione in queste festività pasquali o nelle prossime ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e forse anche del 2 giugno. Non è dato sapere, infatti, quando terminerà l'orario invernale e se, come qualsiasi turista e persona di buon senso si augura, saranno introdotte corse festive. Il QRcode, che compare sulla copia dell'orario affisso a caratteri minuscoli in stazione, non è attivo. Oggi tanti turisti che come me hanno soggiornato nella cittadina, pagando correttamente la tassa di soggiorno, trascinavano i loro trolley lungo la strada, in più punti dissestata, senza marciapiede e scarsamente illuminata, che conduce fino alla stazione. Nulla contro i taxi privati che percorrevano la medesima arteria, ma credo che la scelta debba essere garantita. Non guasterebbe, inoltre, una maggiore pubblicità di tale servizio che resta sconosciuto ai più in quanto malamente segnalato. Questo sarebbe un primo passo per incentivarne l'uso, in maniera da renderlo anche sostenibile finanziariamente. Per ultimo, ma non da ultimo, potrebbe costituire il primo tassello per invogliare ad utilizzare il treno quale mezzo alternativo all'auto per raggiungere la cittadina del golfo dianese. Spero che qualcuno risponda delle scelte attuali e prenda in considerazione l'opportunità di cambiarle a vantaggio di tutti”.