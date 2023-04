Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 10 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 10 APRILE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.30-12.30. ‘Quarantautori’: mostra con quaranta ritratti a mezzatinta eseguiti dall’illustratore sanremese Larry Camarda, scelti per importanza storica e personale dall’artista. Sede del Club Tenco all’interno dei magazzini della ex stazione ferroviaria in lungomare Italo Calvino, ingresso libero, fino al 16 aprile (escluse le domeniche)



10.30-19.00. Mostra Multisensoriale 170° Vincent Van Gogh. Locali Whisky a Gogo del Teatro Ariston, ingresso libero, fino al 17 aprile (h 10.30/12.30-16.30/19)



13.00. Per ‘Pasqua in Riviera’, ‘Pasquetta Offshore’: pomeriggio tra cibo, intrattenimento e musica per tutto il pomeriggio per festeggiare alla grande una delle feste più amate dell’anno. Ristorante Strambò a Portosole (info)



17.00. Inaugurazione mostra ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’ dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero



20.30. Per ‘Pasqua al Casinò’, intrattenimento musicale a cura del Reddy Bobbio Quartet con i più grandi successi mondiali di tutti i tempi, conosciuti trasversalmente da tutti con la vocalist milanese Desirée MD Niero. Roof Garden del Casinò municipale, info 0184 5951

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



11.00. Street Food di Pasqua con giochi gonfiabili gratuiti + i giochi di una volta nella piazza dei Balocchi. Parco Urbano, fino al 10 aprile



11.30. Pasquetta al Parco Urbano, grande picnic sul prato, con musica e intrattenimento per i più piccoli con spettacoli e sorprese a cura di Fortunello e Marbella della FEM Spettacoli: trampolieri, esibizioni di giocoleria, truccambimbi, zucchero filato, un grande uovo di cioccolato e molto altro



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione visitabile al mattino 11/12, nel pomeriggio 15/16 (intero 4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Museo Balzi Rossi in Via Balzi Rossi 9



9.30-14.30. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia (intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Area Archeologica in Corso Genova 134



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile



BORDIGHERA

9.00-19.00. ‘Una Pasqua in Vacanza’: possibilità di visita all’orto botanico ospitato su terrazze a picco sul mare con preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente, una raccolta di piante esotiche tra le più complete. Giardino Esotico Pallanca, via Madonna della Ruota 1

9.30-18.30. ‘Bordighera Outdoor Experience’: al Sant’Ampelio Outdoor Village, rampa e materasso gonfiabile per provare in sicurezza le tecniche di salto con la bici (area bike jumping) + percorsi guidati con E-Bike ed E-Mtb messe gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Possibilità di raggiungere in navetta il Cian d’Innamurai di Monte Nero, punto di partenza con area ristoro per affrontare i percorsi E-Mtb e trekking (approfondimenti a questo link)



11.00 & 16.30. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

12.00. Per Pasquetta animazione di Dany Animation staff per tutto il pomeriggio con area giochi per intrattenere i bimbi. San marco Beach, info & prenotazioni 335 7444660

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc in Corso R. Margherita

9.00 & 15.00. Per ‘Una Pasqua in vacanza’, ‘Spiaretè Bike Tour’: escursioni in bici con accompagnatore sulle alture di Ospedaletti per ammirare i luoghi simbolo, i segreti e gli scorci più belli assaggiando prodotti tipici (prenotazione obbligatoria, consigliato abbigliamento tecnico e casco obbligatorio, mezzi propri e/o possibilità di noleggio). Tour 1 Mtb\City Bike\Strada - 12 km 310 m d+ durata: circa 3.30 h, fino al 10 aprile, info e prenotazioni Flavio 320 07375820

11.00. ‘Una Pasqua in vacanza’: possibilità di visitare la Casa e la Collezione Laura Bene FAI dal 1953 residenza di Luigi Anton Laura, noto ed esperto antiquario, e di sua moglie Nera con circa seimila pezzi di altissima fattura tra mobili italiani, europei e cinesi, porcellane, sculture, maioliche, argenti e antichità orientali, raccolti con intuito e sapienza nei loro giri per il mondo. Villa Luca, via Cavour 40 (venerdì 7/4 ore 11, Sabato 8/4 Domenica 9/4 e Lunedì 10/4 ore 11, 15 e 17)



TAGGIA



9.00. Da Montalto al Passo di Vena: escursione panoramica accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 a Montalto nella piazzetta all’ingresso del paese, info 327 0824866 (più info)

DIANO MARINA



8.00-19.00. ‘Pasquetta in Bancarella 2023’: Mercato con bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica. Viale Kennedy

16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Artigianato, punti ristoro e intrattenimento sul Lungomare delle nazioni fino al 10 aprile (i dettagli a questo link)



CERVO



16.00. Per la 14ª edizione del Festival di Pasqua, con la direzione artistica di Roberto Issoglio, concerto di Allievi e Docenti (5 euro). Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

MONTALTO



9.30. Da Montalto al Passo di Vena: escursione panoramica accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a Taggia presso la stazione FS oppure alle 9.30 a Montalto nella piazzetta all’ingresso del paese, info 327 0824866 (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-20.00. Nice Tattoo Festival (ultimo giorno): spettacolo con la partecipazione di numerosi tatuatori per 3 giorni, 2 palchi animati in modo permanente, molti stand di articoli e vestiti legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, un DJ che mixa costantemente, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, 2 Boulevard J F Kennedy (più info)



MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023 (17 partite di qualificazioni turno 1). Monte-Carlo Country Club, fino al 16 aprile (più info a questo link)

