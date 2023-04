Sanremo: ‘Il PD che vorrei’, il 15 aprile Assemblea Pubblica del Partito Democratico matuziano

Sabato 15 Aprile 2023, alle ore 16.30, presso la sala della Federazione Operaia in Via Corradi 47, si terrà l’Assemblea Pubblica del Partito Democratico di Sanremo dal tema: ‘Il PD che vorrei’.

“Questo primo evento pubblico – spiega Maurizio Caridi, Segretario Cittadino PD Sanremo -, organizzato dai Democratici Sanremesi, sarà aperto alla partecipazione dei cittadini, che potranno introdurre temi da discutere, formulare domande e proposte, chiedere informazioni nonché avere chiarimenti sul nuovo modello di partito che il nuovo corso del PD targato Elly Schlein ha intenzione di costruire".

"Alla fine dell’assemblea pubblica verranno costituiti tavoli tematici, con lo scopo di elaborare proposte di miglioramento delle condizioni di vita del nostro territorio in tutti i settori. L’evento, Organizzato dall'Unione del Partito Democratico di Sanremo, Grazie al lavoro e alla presenza dei componenti della Direzione Comunale, sarà quindi l'occasione per approfondire alcuni temi rilevanti, ma soprattutto, l'occasione per discutere della nuova fase del Partito Democratico. I veri protagonisti dell’evento saranno i cittadini".



"Saremo pronti ad accogliere e ad ascoltare tutti coloro i quali avranno voglia di esporre il proprio pensiero. Il Partito si mette in ascolto della Comunità, per cercare assieme soluzioni per il futuro del nostro territorio",