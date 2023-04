Imperia: con 'Genitori @ttivi' il 15 aprile all'Università il ‘Convegno capovolto: la scuola che vorrei’

L'associazione ‘Genitori @ttivi’ di Imperia organizza la seconda edizione del ‘Convegno capovolto: la scuola che vorrei’.

Si svolgerà il 15 aprile, dalle 10 alle 19.20, al Polo Universitario Imperiese, con il patrocinio del Comune di Imperia, Asl 1 e distretto socio sanitario 3 imperiese. Il convegno rappresenta un luogo ed un momento per parlare di scuola e vuole offrire ai vari comparti (genitori, insegnanti, dirigenti scolastici, alunni) l'occasione per instaurare un dialogo costruttivo, al fine di migliorarla.

Diversi gli ‘attori’ sul palco: dagli studenti degli istituti superiori di Imperia, che presenteranno alcune best practice delle loro scuole, ai dirigenti scolastici, che verranno intervistati dalla giornalista del Secolo XIX Milena Arnaldi. Dai dottori Carlo Amoretti e Roberto Ravera della Asl 1, a Giulia Rivò, assistente sociale. Dal sindaco Claudio Scajola, intervistato dai bambini del consiglio comunale dei ragazzi, al famoso Matteo Saudino, docente di filosofia e content creator del canale Barbasophia.

Anche il ‘contorno’ è stato studiato per mettere i giovani al centro: all'ingresso della sala universitaria si terrà una mostra di opere dell'artista Alessio Ardissone, in arte ‘Plop’, inoltre le studentesse dell'indirizzo turistico dell'Istituto Ruffini accoglieranno con sorrisi e professionalità i partecipanti del convegno. Nella pausa pranzo verrà offerto un rinfresco ai partecipanti, mentre a conclusione del convegno andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘State bravi’, a cura di Elio Berti, Fabrizio Santoro e Luisa Vassallo insieme con i ragazzi del corso teatrale di Ag@.

L'evento è accreditato per il conseguimento dei crediti formativi per docenti, educatori, assistenti sociali, e rilascerà attestato valido ai fini dei crediti scolastici per gli alunni. Per info e prenotazioni: 3388056746.