Ventimiglia: operazione 'Pantografo', convalidati gli arresti ma i 'passeur' fermati tornano in libertà

Sono stati convalidati gli arresti dei 13 fermati dalla Polizia di Frontiera di Ventimiglia, insieme ai colleghi del Paf delle Alpi Marittime, nell’ambito dell’operazione ‘Pantografo’, che ha visto coinvolti i cosiddetti ‘passeur’, che speculano sui migranti che voglio attraversare il confine tra Italia e Francia, per poi andare in altri paesi europei.

Dei 13 arrestati in 6 sono stati rimessi in libertà, visto che non è stato ravvisato il pericolo di fuga. Dovranno però rimanere nei rispettivi luoghi di residenza.

L’indagine, denominata 'Pantografo' è partita anche dopo alcuni casi di migranti che morivano, tentando di passare il confine italo-francese, salendo sui treni e finendo folgorati, proprio mentre erano aggrappati ai pantografi dei convogli. L’operazione ha consentito di fermare i cosiddetti ‘passeur’, 13 sui 16 che sono indagati.

L’indagine è durata circa un anno e che riguarda circa 20 viaggi della speranza. I 13 uomini fermati sono tutti dell’Africa occidentale. I prezzi da pagare, da parte dei migranti, variavano dai 30 ai 200 euro, a seconda delle difficoltà e dei rischi. All'operazione di oggi ha partecipato anche il cane antidroga (e la sua istruttrice) 'Leone', un jack russel.