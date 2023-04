Anche se ormai si parla di Eternit da molti anni e quindi anche di rimozione Eternit come faremo in questo articolo e rimane sempre un argomento molto delicato da affrontare con molta attenzione avendo in mente tutte le informazioni che servono per poter fare le proprie valutazioni su questo fenomeno così doloroso non solo per il nostro Paese ma per tantissimi altri paesi come vedremo anche all'interno dell'articolo.

Tutti o molti che leggeranno questo articolo sanno benissimo che quando si parla di Eternit si parla di quel materiale che è costituito da una miscela di amianto e cemento e soprattutto tutti sappiamo che lo stesso è stato utilizzato per molti anni anzi decenni come materiale di costruzione non solo in Italia ma in tutto il mondo e quindi è stato utilizzato principalmente per produrre dei materiali di copertura come lastre e tegole, ma il problema anche queste lastre tegole poi si parlava non solo di abitazioni private che già non era poco ma anche di scuole ospedali o altre strutture o edifici industriali.

Oltre al fatto che comunque veniva utilizzato anche per produrre delle guarnizioni o delle piastrelle o tappeti o tubi e tantissimi altri prodotti.

Il problema è stato che da una parte era molto apprezzato questo materiale e sia dagli addetti ai lavori ma anche dai clienti per la sua flessibilità e per la sua relativa economicità solo che purtroppo a un certo punto si è scoperto che un materiale assolutamente dannoso per la salute perché le fibre dell’amianto sono note per essere cancerogene e per poter portare malattie ai polmoni molto gravi e quando parliamo di malattie gravi parliamo anche di mesotelioma e l'asbestosi.

Ad un certo punto non solo in Italia dal 1992 è stato bandito l'utilizzo di questo materiale e quindi non lo si è potuto utilizzare per costruire degli edifici, ma anche sempre secondo la stessa legge il responsabile di un edificio dove c'è un sospetto di rischio di presenza di questo Eternit deve allertare l'ASL di riferimento e deve assicurarsi che poi lo stesso venga rimosso e smaltito in maniera sicura e regolamentata da parte da quel di queste imprese nel settore.

Il lavoro che svolgono le imprese di smaltimento e rimozione Eternit è un lavoro molto delicato

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque le imprese che si occupano di smaltire e rimuovere Eternit fanno un lavoro delicato e infatti all'interno hanno delle persone che hanno delle competenze specifiche e hanno delle attrezzature per esempio per proteggersi da queste fibre di amianto pronto così pericolose per evitare che le stesse si diffondono nell'aria con tutte le conseguenze negative del caso.

Per arrivare a questo obiettivo conoscono anche delle tecniche e soprattutto prima dovranno fare un sopralluogo per accertarsi della presenza dell'amianto e in questo caso dell'eternit e fare anche un preventivo con tutte le voci di spesa e poi sarà il cliente a decidere se accettare questo preventivo o magari provare con altre imprese per avere un metro di paragone.