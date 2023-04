Ventimiglia: è morta la 46enne Francesca Bianco, il cordoglio della Croce Verde Intemelia

È morta la 46enne Francesca Bianco di Ventimiglia. Era molto conosciuta e amata per la sua attività al servizio della Croce Verde Intemelia. In queste ore sono molti i messaggi da parte del mondo delle pubbliche assistenze e degli operatori che ricordano l'attività della 46enne.



In particolare la Croce Verde Intemelia, ha espresso cordoglio ricordando così Francesca Bianco: "Cara Francesca, eccoci qua, fermi, immobili, sedentari, davanti alla notizia della tua dipartita terrena. Non servono parole per descrivere la nostra tristezza di fronte a questo Non servono gesti che ti porteranno indietro, insieme a Noi ed al tuo amato Pietro. Non servono risposte al dolore che ci affligge. Ci rincuora la fine della tua sofferenza terrena, ci distrugge la tua mancanza immanente Grazie per la tua solidarietà, solarità, serenità, sincerità, dolcezza, passione, ma anche della tua testardaggine, orgoglio, impegno, ambizione, di fronte alle sfide della vita, che a Te essa ha deciso di metter a fronte, e per il Prossimo. Sappiamo che ora, riunita nel regno ove il male e la sofferenza sono cancellati, sarai libera di vegliare su di Noi e su quanti hai voluto bene nella tua vita terrena. Grazie di esser stata Te, Francesca. La Tua grande Famiglia".