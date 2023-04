Sanremo: il ‘Verde Clandestino’ protagonista della mostra al museo civico di piazza Nota

Verrà inaugurata sabato 1° aprile, alle 17, nella sala consiliare del museo civico, la mostra “Verde clandestino” realizzata dal giornalista e blogger Fabio Balocco, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Sanremo.

Si tratta di una mostra costituita in parte da foto e in parte da pannelli, sul verde spontaneo in città, il cosiddetto “verde clandestino”, per distinguerlo dal verde curato dei giardini. Quel verde, quella flora urbica chiamato impropriamente “erbacce” e che invece ha mille qualità da scoprire e conoscere.

La piantaggine, la saponaria, la parietaria, il trifoglio e tante altre che “sporcano, fanno disordine”, sempre secondo il comune sentire, senza considerare però che sono esempio di forza e intelligenza della natura. E spesso diventano anche ambasciatrici di veri e propri boschi urbani. Perché se la città spesso è nemica all’uomo può essere amica alle piante, creando microclimi in cui esse prosperano: sui muri, sui marciapiedi, addirittura nel sottosuolo. Ma il verde spontaneo è anche un esempio lampante di convivenza tra specie diverse, dal momento che le piante autoctone si sommano ormai da tempo con quelle alloctone. Senza contare che spesso queste umili piante hanno proprietà di vario tipo utili all’uomo. Insomma, sono una piccola realtà da cui trarre grandi insegnamenti. Da queste considerazioni e da decenni di fotografie scattate da Fabio Balocco in giro per la città, nasce la mostra “Verde clandestino”: per trasformare il viandante distratto in osservatore attento.

Si tratta di un’esposizione che ha già riscosso un buon riscontro di pubblico a Torino, dove è stata allestita nella biblioteca civica e nella sede di una associazione culturale, e a Mondovì. Prossimamente sarà ospitata a Cuneo.

«È una mostra che – come afferma l’autore - Calvino avrebbe probabilmente apprezzato, lui che alla natura era così legato. Certo, non sarà il diffuso verde ligure di quando Calvino era ragazzo a Sanremo, né tanto meno la favoleggiata selva di Cosimo ma è pur sempre un segno tangibile di quella Natura di cui spesso ci dimentichiamo di far parte».

La mostra è allestita al Museo Civico di Sanremo, in piazza Alberto Nota 2, dal 1° al 16 aprile, orario 10/12, 15/19; lunedì chiuso.