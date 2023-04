Triora esempio di accoglienza: le istituzioni a confronto ad un anno dall'arrivo degli ucraini (video servizio)

I progetti per promuovere l'integrazione

Si è parlato accoglienza ma soprattutto di integrazione all'interno della comunità. Un aspetto fondamentale e non così scontato se si pensa non tanto al rapporto tra stranieri e residenti, quanto piuttosto per le differenze culturali e di vita quotidiana. L’amministrazione Di Fazio è stata tra le prime a rispondere all’emergenza Ucraina. In poco tempo sono stati messi a disposizione gli alloggi comunali e le cucine della pro loco che hanno permesso di accogliere le prime famiglie. Prima ancora, con i migranti, il Comune avevano allestito e avviato un orto sociale per coltivare frutta e verdura. Di recente anche l'ottenimento di un finanziamento PNRR (LINK) che servirà a mettere in piedi anche una struttura che aiuti gli stranieri nella gestione delle pratiche burocratiche. Oltre a questo va sottolineato una concreta apertura da parte dei trioraschi e la voglia di integrasi di queste comunità straniere, partecipando in toto alla vita del paese, ai suoi momenti di gioia e apprendendo dagli abitanti usi e costumi. Nel corso dell'incontro la consegna anche di una targa di benemerenza per la signora Nives Bianchi e per il suo impegno nell'aiutare queste persone, tanto da farne punto di riferimento per l'intero paese.



Ci siamo dovuti ricredere

"C'è stata una bella integrazione. Ci sono persone che lavorano con le attività di Triora. Credo sia stata una bellissima cosa che ha funzionato anche se in passato eravamo più scettici quando si è insediato il CAS e invece ci siamo dovuti ricredere. - ha sottolineato Massimo Di Fazio - Possiamo dire che sono una risorsa. Cercheremo di coinvolgere ancora di più e integrare queste persone. Se c'è la possibilità di aprirsi per aiutarli perchè non farlo ed è doveroso farlo. Se vengono qui per insediarsi e lavorare non c'è colore di pelle e alcun problema".

Il futuro è negli occhi di queste persone che si trovano bene ma sperano di tornare a casa