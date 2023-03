Imperia, lavori di riqualificazione al termine in Piazza Roma: mercoledì 5 aprile la riapertura al pubblico

Stanno giungendo al termine i lavori di riqualificazione di Piazza Roma a Imperia. Mercoledì 5 aprile alle 11 è prevista la riapertura al pubblico dell’area, in concomitanza con la fine delle lezioni scolastiche prima delle vacanze pasquali. La riapertura sarà allietata da un breve spettacolo per bambini.

L’intervento, finanziato da fondi regionali per un importo complessivo di circa 300 mila euro, ha visto la completa riqualificazione dell'area, con la sistemazione delle aiuole esistenti, nuove piantumazioni, la revisione dell'intera pavimentazione e il restauro delle sedute. Sono stati rifatti i sistemi di regimazione delle acque, irrigazione, illuminazione e videosorveglianza. È stata inoltre rinnovata l’area giochi per bambini ed è stata installata una struttura per l'attività sportiva a corpo libero.

“Abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo dati, in modo da riconsegnare nel tempo più breve questa piazza così importante ai cittadini e soprattutto ai più piccoli. Ringrazio il sindaco Claudio Scajola per avermi dato la possibilità di seguire questo bel progetto di riqualificazione, che si aggiunge ai tanti altri realizzati in questi anni, e l'assessore regionale Marco Scajola per aver sostenuto la volontà dell’Amministrazione di rigenerare l’intera area”, commenta l’assessore al Verde e Decoro, Laura Gandolfo.