La lista ‘Ventimiglia progressista’ appoggia la candidatura a sindaco di Maria Spinosi (Foto e video)

È stata presentata, nel primo pomeriggio di oggi all’infopoint elettorale del MoVimento 5 Stelle in piazza Cesare Battisti 33 C a Ventimiglia, la lista ‘Ventimiglia progressista’ che appoggia la candidatura a sindaco dell’avvocato Maria Spinosi, professionista conosciuta per il suo impegno sociale per la città.

"Ho deciso di candidarmi - dice la Spinosi - perché questa città ha bisogno di scelte ben precise e poi perché la squadra che mi sostiene è una squadra di persone con valori netti che sono quelli della legalità, dell'antifascismo, della giustizia sociale e della solidarietà. Principali obiettivi sono sicuramente la legalità e l'anticorruzione sia in abito comunale che in ambito prettamente cittadino con una serie di servizi, incentivi formazione e corsi per dirigenti e anche neo assunti, turnazione ma anche la scuola, i rifiuti, l'ambiente e le frazioni. Io vengo da Varase. Fenomeno migratorio? Noi siamo per il campo Roja a prescindere da quelli che possono essere le criticità di natura ambientale, quella è la zona e continuiamo a sostenerlo" .

‘Ventimiglia Progressista’ è un progetto politico di Sinistra Italiana, Europa Verde, Movimento 5 Stelle e mondo civico che vuole riportare al centro dell’attività amministrativa i giovani, la scuola, il lavoro, la lotta alle disuguaglianze, la legalità, il tutto nell’ottica della transizione ecologica. “Non abbiamo nessuna ricetta miracolosa, siamo gente franca con valori ben saldi. Vi sono educatori, insegnanti, professionisti e operatori sanitari" - dice Maria Spinosi - “Il nostro progetto è frutto di una precisa scelta di campo ed è ancorato alla nostra Costituzione. Non si può più accettare la politica senza intenderla al pari di una missione civica ed etica, che va vissuta con disciplina ed onore. È una sfida difficile ma a noi non manca il coraggio. Dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini. Vogliamo creare una comunità”.

Erano presenti, oltre ai candidati alla carica di consigliere, esponenti locali di Sinistra Italiana e Europa Verde, l’onorevole Roberto Traversi e il coordinatore provinciale Lorenzo Trucco per il MoVimento 5 Stelle, che questa mattina hanno presentato, nella Sala convegni delle Biblioteca Civica Lagorio di Imperia, anche il candidato sindaco per le amministrative di Imperia Stefano Semeria.