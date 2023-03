Anche il pellet viene abilmente contraffatto: sequestrate dalla Finanza 382 tonnellate di biocombustibile (Video)

Il pellet, combustibile che fino all’anno scorso era considerato tra i più ecologici ed economici del panorama, ha dovuto fare i conti negli ultimi tempi con forti rincari e oggi anche con contraffazioni.

E’ accaduto a Genova, ma il materiale era sicuramente destinato a tutte le province della nostra regione, visto anche il forte quantitativo. I funzionari e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del II° Gruppo della Guardia di Finanza hanno sequestrato al porto del capoluogo, 382 tonnellate di pellet proveniente da Turchia, Cina, Lettonia ed Egitto con marchi di qualità contraffatti e informazioni false circa l’origine e la composizione del prodotto.

L’operazione, denominata ‘Prometeo’, è scatta con l’intensificazione dei controlli sulle merci in transito ai bacini portuali di Genova Sampierdarena e Genova Prà orientati, anche alla luce del rincaro dei combustibili dovuto alla delicata situazione internazionale, all’individuazione e alla repressione di potenziali illeciti in materia di commercio di pellet.

Le attività investigative hanno permesso quindi di selezionare un totale di 15 container contenenti decine di migliaia di confezioni di pellet, presentati in modo falso come proveniente da paesi tradizionalmente produttori dei biocombustibili di migliore qualità.

Gli accertamenti sulle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, a cura dei laboratori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno dimostrato come lo stesso fosse di qualità nettamente inferiore rispetto a quanto indicato sulle confezioni, con il rischio di inganno per i consumatori e conseguente profitto illecito per le società importatrici.

Le attività si sono concluse con la denuncia alla Procura dei sei legali rappresentanti delle società importatrici, responsabili a vario titolo, di contraffazione e frode in commercio.