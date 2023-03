Il circolo Fratelli D’Italia Sanremo, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ha posto un mazzo di fiori sulla targa Falcone Borsellino e delle loro scorte nei giardini della foce a loro intitolati per ricordare tutti quegli uomini e quelle donne che hanno sacrificato la loro vita per combattere la Mafia alla ricerca della Libertà.