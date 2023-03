Camporosso: al centro 'Falcone' una delle tappe del viaggio artistico 'Dell'Arte Contagiosa'

Si svolge venerdì alle 20.30 al centro ‘Falcone’ di Camporosso, una delle tappe di ‘Dell'Arte Contagiosa’, un viaggio artistico-letterario-teatrale realizzato con i canti della Commedia Dantesca.

Il viaggio in compagnia di Dante è iniziato anni fa, attraversando il Lazio, la Toscana, il Piemonte, ora fa tappa in Liguria. E' un viaggio nel tempo (dall’8 marzo al 2 aprile), nello spazio (in 14 città della Regione Liguria), nell'architettura (nelle chiese, negli oratori, negli antichi palazzi), nella storia (racconta la vita di Dante e la sua epoca) nell'arte (espone le opere degli artisti che hanno rappresentato la Commedia dantesca).