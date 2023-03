Sanremo: prosegue la rassegna del Liceo 'Cassini' per ‘Il Cinema come Bussola Generazionale’

Prosegue la Rassegna cinematografica promossa dal Liceo ‘G.D. Cassini’, nell’ambito del progetto ‘Il Cinema come Bussola Generazionale’, ideato da una commissione di docenti del Liceo in collaborazione con il regista Lorenzo Corvino e finanziato dai bandi CIPS (Cinema per la Scuola) 2022-2023.

Il Calendario delle proiezioni è il seguente:

15 marzo, ore 16,00 Sala 1, Ariston

Atlantide (reg. Yuri Ancarani), 2021

22 marzo, ore 16,00

Sala 1, Ariston

Cléo dalle 5 alle 7 (reg. Agnès Varda), 1962

29 marzo, ore 16,00

Sala 1, Ariston

Una donna promettente (reg. Emerald Fennell), 2020

Le proiezioni saranno accompagnate dall’intervento di esperti. Contrariamente a quanto previamente comunicato, le proiezioni, gratuite, sono aperte esclusivamente alla comunità scolastica. Il Liceo “Cassini” al riguardo, desidera rivolgere un sentito ringraziamento a Ariston s.r.l., partner nel progetto, e al Dott. Vacchino, per la disponibilità dimostrata. Altri enti partner sono poi l’Orchestra Sinfonica, il Teatro del Casinò di Sanremo, il Club Unesco e il Rotary.