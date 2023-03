Un giovane motociclista è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul cavalcavia della Statale 20 a Ventimiglia.

A bordo della sua moto è andato a impattare contro un furgone per cause in fase di valutazione da parte della Polizia Locale.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e al personale Anas, è intervenuto il personale della Croce Azzurra di Vallecrosia insieme all'automedica del 118.