Creatività professionale: nuovo corso per Bartender di Cna: miscelare che passione ‘L’esperienza di un bicchiere…’

CNA Imperia vi invita al nuovo corso barman. Sei già titolare di un bar o intendi aprirne uno? Vuoi dare nuovo slancio al tuo locale ed ampliare la tua offerta? Lavori in un bar e vuoi specializzarti? Sei solo un appassionato di drink e cocktail e vuoi stupire i tuoi amici quando li inviti a casa?

In collaborazione con Antonio Mandica, noto bartender di Sanremo, forte di una esperienza nel campo dei cocktail di oltre 25 anni, si accendono nuovamente i riflettori sul mondo del cosiddetto “bere miscelato”. Il nuovo corso targato CNA Imperia a titolo Miscelare che passione “L’Esperienza di un bicchiere…”, non solo insegna l’arte di cocktail e long drink passo dopo passo, ma vanta una peculiarità: l’attenzione verso il territorio ed i suoi prodotti, che ne diventano i protagonisti assoluti.

Programma:

La postazione del Barman

Merceologia

Classificazione dei cocktail

Tecniche di miscelazione

Il ghiaccio

Tecniche di preparazione

"Dopo il successo delle precedenti edizioni - spiega Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia - ecco una nuova proposta sempre in collaborazione con il nostro amico Antonio Mandica: non un semplice corso barman, ma un laboratorio dove dare spazio al proprio estro partendo dalle materie prime del nostro territorio. Il nostro Miscelare che passione, con un percorso pratico-teorico di 16 ore per imparare i segreti del mestiere e non solo, intende offrire le basi per differenziarsi, per stupire anche il cliente più esigente e sempre alla ricerca di novità, con proposte che sappiano sorprendere e soddisfare il palato".