Milano-Sanremo 2023: tra 10 giorni l'arrivo in via Roma, ecco tutti i divieti e i cambi di viabilità

Manca poco più di una settimana alla Milano-Sanremo che, come ogni anno, modificherà per alcuni giorni le abitudini viabilistiche e non solo della città. La prima riguarda l’installazione delle tribune e la sistemazione delle strutture e dei mezzi necessari all’allestimento dell’arrivo.

Dalle 21 di mercoledì 15 alle 11 di domenica 19, verrà instaurato il divieto di transito e sosta (con rimozione forzata), nella zona superiore di corso Mombello (lato Ponente). Situazione analoga per il lato di Levante, dalle 12 di venerdì 17 alle 11 di domenica 19.

In corso Mombello inferiore (lato Ponente) divieto di transito e sosta con rimozione forzata, dalle 14 di giovedì 16 alle 23 di sabato 18 marzo. In via Feraldi verrà instaurato il senso unico con direzione monte, dalle 21 di mercoledì 15 alle 12 di venerdì 17 marzo mentre sarà instaurato il divieto di transito, sempre in via Feraldi, dalle 12 di venerdì alle 11 di domenica.

Per quanto riguarda via Roma è previsto il divieto di sosta, con rimozione forzata, dalle 8 di venerdì 17 alle 23 di sabato 18 marzo. Situazione analoga in via Nino Bixio tra via Helsinore e corso Mombello, dalle 6 di venerdì 17 alle 21 del 18 marzo. Divieto di sosta con rimozione forzata anche sul lungomare Calvino, nel parcheggio a pagamento delimitato dalle sbarre (dalle 22 di venerdì 17 alle 21 di sabato 18 marzo).

Prevista la sospensione temporanea della circolazione per tutti, dalle 14 di sabato 18 a fine corsa, nei tratti di via Duca d’Aosta, piazza Libertà, via Grossi Bianchi e via Val d’Olivi a Poggio. In via Roma verrà instaurato il divieto di transito dall’una di notte alle 23 o, comunque, fino al termine dello smontaggio delle strutture. Le auto in arrivo da Ponente potranno transitare in via Nino Bixio mentre, chi viaggerà in senso opposto, potrà passare dalla zona portuale, tra il sottopasso Croce Rossa e piazzale Dapporto.