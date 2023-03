Sanremo: giovedì al tempio crematorio di valle Armea il funerale di Marco Ardoino

Il funerale di Marco Ardoino si terrà giovedì alle 16 al Tempio Crematorio di Valle Armea. Il noto esponente politico della sinistra locale è morto oggi nel primo pomeriggio al termine di una lunga malattia.



In queste ore sono molti i messaggi di cordoglio che arrivano da tutti gli schieramenti a riprova del rispetto che travalica le opposte visioni politiche. Nonostante la malattia, Ardoino non ha mai fatto mancare il suo apporto nel mondo del sociale e del volontariato così come nel consiglio comunale di Taggia dove era stato eletto lo scorso giugno come consigliere. Solo di recente, confermando una volontà già espressa in sede di campagna elettorale, aveva lasciato il posto a Jacopo Siffredi.

Alla moglie Silvana e al figlio GianMarco le condoglianze della nostra redazione e del gruppo editoriale More News.