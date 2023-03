Sanremo: ambulanza mobile per le analisi a Coldirodi: Rizzo “Si metta a disposizione per tutte le frazioni”

“La risposta positiva in consiglio comunale del vicesindaco assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri è una buona notizia per i cittadini della frazione di Coldirodi, e auspichiamo che il mese di attesa in attesa della riattivazione del servizio analisi tramite autoambulanza mobile non si prolunghi oltre, considerato che dalla fine dello scorso anno tale servizio è stato sospeso”.

Interviene in questo modo il Consigliere del M5S di Sanremo, Roberto Rizzo, in merito all’ambulanza per la frazione matuziana e promotore dell’iniziativa. “Il servizio deve però essere messo a disposizione per tutte le frazioni della città – termina Rizzo - per venire incontro alle esigenze della popolazione più in difficoltà. L’Amministrazione prodighi gli sforzi nei confronti dell’Asl per rendere attivo il servizio presso tutte le periferie e frazioni della città di Sanremo per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno conseguimento del diritto alla salute dei sanremesi”.