Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 5 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 5 MARZO

SANREMO



10.00. Cerimonia della sezione ANPI di Sanremo in ricordo del sacrificio di Laura Giobatta, Laura Luigi, Laura Mario, Laura Silvio e Polizzi Silvestro, fucilati il 24 /01 /1945 in una fascia oltre il torrente. Nello stesso luogo il 12/02/1945 vennero fucilati Orgogno Renato e D'Onghia Francesco. Villa Junia in corso Inglesi



20.00. Speciale menù gourmet in occasione della serata canora dedicata al Festival dal titolo ‘Remember festival story 23’. Presenta Agostino Orsino. Mamely di via Giobertt



21.00. ‘Le 12 donne’ di Pino Riotto: spettacolo di beneficienza con ricavato a favore di Angsaimperia Onlus. Teatro dell’Opera del Casinò, info e acquisto biglietti 335 6637145



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.15. ‘Eco nel silenzio’: spettacolo teatrale scritto e interpretato da Giorgia Brusco. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43, info e prenotazioni al numero 329 4955513



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



10.30. Per il progetto di sviluppo sostenibile EDUMOB2, pedalata aperta a tutti e consigliata anche a famiglie con bambini in direzione Ventimiglia seguendo il tracciato della Ciclovia Tirrenica, per un totale di 16 km. Aperitivo per tutti alle 12 nell’area giochi alla foce del Nervia a Ventimiglia. Partenza dalla Rotonda di Sant’Ampelio (più info)

OSPEDALETTI



12.00. ‘Carciofo In Strada’, ‘Sagra del Carciofo’: mille modi di gustare il carciofo coltivato nelle colline di Ospedaletti. Evento a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiaretè’ (15 euro). Piazza Sant’Erasmo

12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Partenza regata della prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving ,riservato alla classe Optimist. Spicchio d’acqua davanti a Marina degli Aregai (più info)



DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per il primo appuntamento di ‘Storie dell'Italia interna’, organizzato dall'associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con il comune di San Biagio della Cima, presentazione libro di Roberto Moriani ‘Alle sorgenti del Tanaro. Tra storia e leggenda’ (Fusta editore). Introduce Corrado Ramella, sarà presente l'autore. Seguirà piccolo momento conviviale. Locali de ‘U Bastu’, ingresso libero, info 389 9954834

FRANCIA

MONACO

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Recital D. Lozakovich/D. Fray’ con Daniel Lozakovich (violino) e David Fray (pianoforte). In programma: Bach. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



16.00 & 18.00. Per il ‘Festival della Magia’, Lezione di magia e laboratorio per principianti (h 16, Parvis de La Cuisine) + ‘Olmac One Man Show’ (h 18, Salle de La Cuisine). Théâtre national de Nice, fino al’8 marzo (più info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

9.30-18.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari (cliccare questo link per leggere il programma)





