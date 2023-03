San Lorenzo Al Mare: l'8 marzo al Garuda va in scena lo spettacolo di Marì Therese Maillet

Dopo il successo del Floriseum di Sanremo, il Trionfo del Muda di Albisola Marina, Marì Therese Maillet approda allo Spazio Garuda di San Lorenzo Al Mare per la festa della donna. Il debutto, assai difficile, ha portato la richiesta dello show in altre sedi.



“Ho considerato inizialmente la scommessa – spiega il regista Enzo Mazzullo -, l’ardita avventura di portare sulla scena teatrale, un pezzo caratterizzante la vendetta femminile. Marì ha accettato la sfida, inconsapevole del successo che poteva scaturirvi. Abbiamo, oltre a queste repliche, già fissate, altri appuntamenti”. “Io potevo immaginare un nuovo scopo per poter continuare a recitare – aggiunge Marì Maillet -, non potevo immaginare un risvolto tale, addirittura a livello nazionale”.



Terza replica nel giro di pochi giorni. Allo Spazio Garuda di San Lorenzo Al Mare l’otto Marzo alle ore 20.30.