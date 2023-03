Bordighera: una panchina blu davanti al Palazzo del Parco per sensibilizzare su prevenzione e cura del diabete (foto)

Una panchina blu davanti al Palazzo del Parco per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla cura del diabete: è la nuova iniziativa dell'Associazione Diabete Giovanile Ponente APS con il patrocinio del Comune di Bordighera.



"Sosteniamo l'ADGP APS e l'impegno con cui, da ormai 15 anni, affianca i piccoli pazienti con diabete di tipo 1 e le loro famiglie - commenta l'Assessore Stefano Gnutti -. Ad oggi, purtroppo, non c'è una cura per questa patologia; la ricerca medica ha però compiuto notevoli progressi che hanno reso la terapia più semplice, migliorando la qualità della vita quotidiana dei piccoli pazienti. È fondamentale informare sull'importanza di una diagnosi tempestiva, sulla necessità di cure attente e puntuali e sugli studi scientifici e siamo felici di poter contribuire con questo piccolo gesto. Ringraziamo la dottoressa Efisia Palmas, presidente dell'associazione, per la sua dedizione".