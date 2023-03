Quali sono i diversi tipi di cibo per cani?

Dare al proprio cane il cibo più adatto alla sua salute è il desiderio di ogni padrone attento.

Ma quale dieta gli si addice meglio? Barf, industriale, o casalinga? Gli alimenti per cani sono molto numerosi ed è spesso molto difficile orientarsi tra questa importante varietà. Ci sembra essenziale darti informazioni chiare e obiettive che ti consentano di scegliere il cibo per cani che desideri per il tuo animale in base ai tuoi criteri, al tuo budget e alle tue esigenze di qualità.

Quale tipo di cibo scegliere per il tuo cane?

Ci sono 3 diversi modi per nutrire il tuo cane:

Dieta barf

Barf è un termine inglese che designa "Biologically Appropriate Raw Food" (Cibo crudo biologicamente appropriato). La dieta barf cane è quindi composta da carni crude, oli, ossa, verdure e frattaglie. Chiedi sempre consiglio al tuo veterinario perché gli ingredienti devono essere ben selezionati e le quantità assegnate siano specifiche per il tuo cane.

I vantaggi della dieta barf

Puoi scegliere i prodotti per il tuo animale conoscendone la provenienza e gli ingredienti. Gli alimenti selezionati possono essere naturali e biologicamente certificati. La nutrizione barf fornisce ai cani tutte le proteine ​​necessarie per la resistenza e lo sviluppo muscolare, oltre che una digestione più facile e feci meno voluminose e meno odorose. Inoltre, contribuisce anche alla salute della pelle, del pelo e dei denti.

Gli svantaggi di mangiare barf

Questa dieta può richiedere un certo budget: la carne è un alimento costoso che costituisce gran parte del pasto del cane. Gestire con rigore le scorte alimentari, in particolare per le carni, al fine di garantire il consumo di carni prima della data di scadenza. L'alimentazione barf cani richiede organizzazione e serietà: fissa un appuntamento con il tuo veterinario per avere consigli su quali alimenti acquistare e in quali quantità in base alle caratteristiche fisiche e fisiologiche del tuo cane. Non dovresti iniziare questo tipo di dieta senza il supporto del veterinario!

L'alimentazione industriale: le crocchette

Le crocchette sono alimenti industriali composti da vitamine, proteine, sostanze nutritive, con o senza cereali che ti permettono di nutrire il tuo cane ogni giorno in modo semplice e veloce. Esistono diverse categorie di crocchette con qualità che si differenziano a seconda delle marche: crocchette vendute nei supermercati, crocchette vendute nei negozi di animali e così via.

Vantaggi dell'alimentazione con crocchette

Esistono diversi tipi di crocchette per adattarsi alle esigenze fisiche e fisiologiche del tuo cane: cucciolo, cane sterilizzato, cane adulto, cane anziano, cane di taglia piccola, media o grande, cane sensibile alle allergie, cane sportivo, cane con problemi di digestione e molto altro. I gusti sono diversi, quindi puoi cambiare le crocchette quando il tuo cane si stanca. Più alimenti e più nutrienti sono riuniti in un'unica crocchetta per nutrire il tuo cane: nessuna preparazione del cibo è necessaria, solo una precisa quantità da dare ogni giorno. Le crocchette si conservano facilmente e la loro durata è molto lunga.



Svantaggi del cibo in crocchette

La composizione delle crocchette può essere complicata da capire per il consumatore medio. È difficile per i padroni conoscere veramente l'intera composizione delle crocchette del loro cane. Per questo motivo, chiedi consiglio al tuo veterinario nella scelta delle crocchette per selezionare quelle più adatte al tuo cane. Le crocchette sono povere di acqua e disidratano i cani, motivo per cui il tuo cane può bere addirittura una ciotola intera d'acqua dopo aver mangiato le sue crocchette! A lungo termine, una dieta povera di acqua può portare problemi ai reni, lascia quindi sempre molta acqua per il tuo cane. I cani che mangiano le crocchette troppo velocemente hanno anche problemi di digestione. Questo alimento potrebbe richiedere un certo budget: le crocchette rimangono prodotti costosi, quindi devi pianificare un budget per le crocchette per il tuo cane su base giornaliera.

La dieta casalinga

L'alternativa al mangime è il cibo per cani naturale offerto dalla dieta casalinga cane. È composta da verdure cotte, olio di colza, carni, amidi e integratori alimentari. È fondamentale calcolare il fabbisogno energetico del tuo cane per fornirgli il giusto apporto nutrizionale e nella giusta quantità. Per farlo fissa un appuntamento con un veterinario.



Benefici della dieta casalinga

Seleziona tu stesso il cibo per cani fatto in casa, gli alimenti scelti possono essere di origine naturale e biologica. Il cane ha un apporto di acqua e proteine ​​relativamente elevato. L'assunzione di proteine ​​può essere sotto forma di carne, pesce e uova. Se il suo pasto è ben preparato e ben bilanciato, il cane riceverà un piatto "su misura" realizzato da te in base alle sue esigenze fisiche e fisiologiche.



Svantaggi della dieta casalinga

Questa dieta può richiedere un certo budget: gli alimenti di qualità superiore, di origine naturale e biologica sono più costosi. Queste preparazioni fatte in casa richiedono di essere organizzate e coscienziose: acquisto e gestione del cibo, preparazione e cottura. L'apporto nutrizionale è specifico e unico a seconda del cane: fissa un appuntamento con il tuo veterinario per essere consigliato su quali alimenti acquistare e in quali quantità, in base alle caratteristiche fisiche e fisiologiche del tuo cane.