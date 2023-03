Centrale idroelettrica: cos'è e come funziona? Intervista all’Ing. Diego Margione

Scopriamo insieme cos'è una centrale idroelettrica, come funziona e quali sono i suoi vantaggi.

Per farlo abbiamo deciso di farci aiutare da un esperto di energie rinnovabili che può vantare grande conoscenza anche a livello internazionale in materia, l’Ing. Diego Margione.

Le centrali idroelettriche sono una fonte di energia rinnovabile che sfrutta il processo di trasformazione dell'energia potenziale dell'acqua in movimento per produrre energia elettrica.

Queste centrali sono solitamente situate vicino a fiumi o laghi, dove l'acqua è disponibile in grandi quantità, oppure in corrispondenza di condotte irrigue o acquedottistiche. In questo articolo, parleremo di cosa sono le centrali idroelettriche, come funzionano e quali sono i loro vantaggi.

Chi è l’ing. Diego Margione di Macerata

Diego Margione è un ingegnere italiano che da 20 anni è specializzato nel settore delle energie rinnovabili, promuovendo la sostenibilità dell’approvvigionamento energetico non solo in Italia ma anche nel mondo.

L’ing.Margione è diventato una figura autorevole nel proprio settore grazie alla sua competenza, professionalità e leadership.

Nel 2003, quattro anni dopo essersi laureato in ingegneria meccanica con la votazione di 110 e lode presso l'università Politecnica delle Marche di Ancona, Margione avvia con successo l'attività di progettista per conto di importanti gruppi operanti nel settore delle energie rinnovabili, in particolare idroelettrica e, dal 2008, anche fotovoltaica.

Questo è solamente l'inizio di un lungo percorso che porta alla nascita del gruppo Ergon nel 2009, società per la costruzione di impianti da fonte rinnovabile, l'acquisto della storica Cesari Hydro l'anno successivo, e, infine, lo sviluppo del progetto d’integrazione tra progettazione, costruzione e gestione degli impianti con la costituzione della Renpower, realtà che dal 2016 si occupa prettamente di energie rinnovabili.

Oggi, Diego Margione, oltre alla gestione delle circa 20 società del gruppo Ergon, svolge anche il ruolo di consulente EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) per alcuni dei più noti gruppi industriali del Paese ed esperto e ricopre la carica di progettista di CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) pubbliche e private, occupandosi anche dello sviluppo di opportunità relative a fonti rinnovabili.

Margione si è sempre impegnato a promuovere la sostenibilità ambientale e la necessità di un cambiamento verso le comunità energetiche non a caso la sua passione per le energie rinnovabili è nata fin da quando era studente e crede fermamente che siano il futuro ineludibile, reale ed ecosostenibile.

Ecco perché chiediamo il suo aiuto per avere maggiori nozioni su queste tematiche green.

Cos'è una centrale idroelettrica?

“Una centrale idroelettrica è un impianto che trasforma l’energia potenziale dell’acqua in energia elettrica secondo un fattore detto rendimento di trasformazione che le moderne tecniche hanno migliorato moltissimo nel tempo.

La macchina idraulica motrice in grado di trasformare l’energia attraverso un generatore elettrico è la turbina che, in base alla tipologia ed alla modalità di funzionamento, si distingue in 3 grandi famiglie: le Kaplan, le Francis e le Pelton.

Come funziona una centrale idroelettrica?

“Il funzionamento di una centrale idroelettrica è abbastanza semplice: l'acqua viene accumulata in laghi grazie ad esempio ad una diga, che crea un serbatoio ad una determinata quota che esprime l’energia potenziale dell'acqua.

La derivazione di acqua, attraverso canali o tubazioni di adeguate dimensioni, consente all’acqua di raggiungere la turbina che garantisce la trasformazione del moto dell’acqua in rotazione meccanica di un albero che, grazie al generatore elettrico, si traduce in energia elettrica.

L'energia elettrica prodotta viene poi inviata alla rete elettrica nazionale per essere utilizzata dalle case e dalle aziende”.

Ingegnere Margione quali sono i vantaggi delle centrali idroelettriche

Le centrali idroelettriche offrono molti vantaggi rispetto ad altre fonti di energia.

Ecco alcuni dei principali vantaggi delle centrali idroelettriche:

● Fonte di energia rinnovabile: l'acqua è una fonte di energia rinnovabile, il che significa che non si esaurisce mai, seppure in questo periodo di cambiamento climatico, le riserve di acqua sono in forte calo e la priorità del loro uso è diventato un tema attuale e complesso;

● Emissioni zero: le centrali idroelettriche non producono emissioni di gas a effetto serra o altri inquinanti atmosferici ed il loro LCA (Life Cycle Assessment) esprime i migliori rapporti, nel settore delle rinnovabili, tra produzione di energia e gas serra nell’intera vita dell’istallazione, dalla estrazione delle materie prime fino allo smantellamento dei componenti

● Flessibilità: le centrali idroelettriche possono essere accese e spente molto rapidamente, il che le rende ideali per rispondere alle fluttuazioni della domanda di energia.

● Controllo dell'acqua: le dighe e i serbatoi associati alle centrali idroelettriche possono essere utilizzati per controllare il flusso dell'acqua e ridurre il rischio di inondazioni.

Qual è la differenza tra una centrale idroelettrica e una centrale termoelettrica?

Una centrale termoelettrica utilizza combustibili fossili come il carbone o il gas per generare energia elettrica, mentre una centrale idroelettrica utilizza l'energia dell'acqua.

Le centrali termoelettriche producono emissioni di gas a effetto serra e altri inquinanti atmosferici, mentre le centrali idroelettriche sono a emissioni zero.

Quali sono i tipi di centrali idroelettriche?

“Esistono diversi tipi di centrali idroelettriche, tra cui:

● Centrali idroelettriche ad acqua fluente: utilizzano l'acqua che fluisce naturalmente in un fiume o in un corso d'acqua senza la necessità di una diga

● Centrali idroelettriche a serbatoio: utilizzano un serbatoio artificiale per immagazzinare l'acqua e controllarne il flusso.

● Centrali idroelettriche a pompaggio: utilizzano due serbatoi di acqua, a quote diverse, e pompe per spostare l'acqua dal serbatoio più basso a quello più alto. Quando l'energia elettrica è necessaria, l'acqua viene rilasciata dal serbatoio superiore per far girare la turbina, mentre quando l’energia elettrica in rete è in eccesso (grazie alle fonti rinnovabili) può essere sfruttata per azionare le pompe e trasferire acqua dal bacino a quota inferiore a quello a quota superiore ristabilendo la massima energia potenziale dell’acqua e prepararla per uno nuovo ciclo.”

Quali sono i paesi che producono la maggior parte dell'energia idroelettrica nel mondo?

“I paesi che producono la maggior parte dell'energia idroelettrica nel mondo sono la Cina, il Brasile, gli Stati Uniti, il Canada e la Russia.”

In conclusione, le centrali idroelettriche sono una fonte di energia rinnovabile e a emissioni zero che sfrutta l'energia dell'acqua per produrre energia elettrica.

Queste centrali offrono molti vantaggi rispetto ad altre fonti di energia, come la flessibilità e il controllo dell'acqua.

Esistono diversi tipi di centrali idroelettriche, tra cui quelle ad acqua fluente, quelle a serbatoio e quelle a pompaggio.

La produzione di energia idroelettrica è una parte importante del mix energetico mondiale e continuerà ad essere una fonte di energia cruciale per molti paesi, con larghi margini di sviluppo ancora in Africa, India, Sud Est Asiatico e Sud America.