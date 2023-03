Vallecrosia: domenica prossima, Torneo di Pallavolo all'Oratorio Don Bosco

Si svolgerà domenica 5 marzo dalle ore 15.00 alle 19.00 un torneo di pallavolo organizzato da Bruno Viktor Igor in collaborazione con Pasta Fresca Morena di Ventimiglia e Devid Fiori giostra di Ventimiglia.



"L'evento a scopo benefico - spiegano gli organizzatori - avrà un'iscrizione di €10 per squadra e l'intero incasso sarà devoluto al Don Bosco di Vallecrosia. Le squadre partecipanti dovranno essere al massimo da 8 giocatori tra cui almeno due maschi o due femmine che integrano la squadra. Età minima 12 anni.

Sarà un torneo molto sentito che verrà svolto in un'unica sessione, invitiamo a iscriversi numerosi per divertirsi e per sostenere il Don Bosco. In palio tre premi per i primi tre classificati tra cui buoni spesa usufruibili presso Pasta Fresca Morena e biglietti per la giostra di Ventimiglia Devid Fiori".



Info e iscrizioni: Tel. 3313671738 - email:viktor.bruno07@gmail.com