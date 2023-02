Seborga: annullato l'evento su arte e fiori in programma a marzo, "Disguidi organizzativi"

È stato rinviato a data da destinarsi l'evento "Seborga, arte in fiore nella capitale della mimosa e della ginestra". La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere l'11 e 12 marzo.



"L'appuntamento è stato annullato in ragione di sopraggiunti disguidi organizzativi. Il Principato di Seborga porge le più sentite e profonde scuse al pubblico che sarebbe intervenuto e agli altri Enti coinvolti e non nell'organizzazione dell’iniziativa" - fanno sapere attraverso una nota da Seborga.