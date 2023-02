Traffico bloccato in autostrada tra Arma di Taggia e Imperia

Lunghe code nel primo pomeriggio sulla A10 tra i caselli di Arma di Taggia ed Imperia Ovest. Un camion in avaria è rimasto fermo in prossimità di un'area di cantiere e il traffico è stato interrotto per poco meno di un'ora, in direzione Genova.



L'Autofiori ha predisposto le operazioni necessarie a consentire il recuperare il mezzo. Intorno alle 15, le operazioni di rimozione sono terminate e i veicoli in coda hanno ripreso a muoversi.