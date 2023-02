‘Grandiauto Golf Experience’: la cena di Gala che esalta il Golf degli Ulivi al Casinò, dove si notano molto i presenti (e pure gli assenti, le foto della serata)

Sono passati novant’anni da quando un gruppo di inglesi appassionati golfisti decise di realizzare un campo di golf tra gli uliveti della collina sanremese. Nacque così il ‘Circolo Golf degli Ulivi’ di Sanremo che, per la seconda volta, si appresta ad ospitare un grande evento, quello più importante del calendario.

In questi giorni i migliori giocatori dilettanti e professionisti italiani partecipano all’evento denominato Grandiauto Golf Experience 2023. Tanti i partner commerciali ed istituzionali di grande importanza, tra questi: Grandiauto che è il title sponsor dell’evento, Fineco Invest, la Gioielleria Abate, G-Quadro Real Estate & Building, Falconeri, Callaway, Royal Hotel, Sansteva, Adamas.

Basta guardare le foto allegate per capire che la cena di gala che ha esaltato il Golf degli Ulivi ha anche evidenziato 8 tavoli ‘politicamente pesanti’. Allo stesso modo non è difficile notare le assenze soprattutto se l’evento è sostenuto istituzionalmente da Comune di Sanremo, Provincia di Imperia e Regione Liguria .

Maurizio Zoccarato da tempo riesce ad essere protagonista anche quando non prende in mano il microfono. Da quando a 33 anni diventa sindaco della città ad oggi il suo ruolo da stakeholder si è consolidato e radicato non solo in città, ma anche in provincia di Imperia, pur non rilasciando interviste politiche dal 2014. Il suo tavolo con Rixi, Berrino, Piana e Scajola è al centro della scena, innegabile. Ma lo sono anche gli altri 7 tavoli dove tra sorrisi, pettegolezzi e vermentino si parla di politica locale in modo spinto, senza molti filtri. Raccogliere spunti per ciò che politicamente accadrà a Sanremo e nelle altre città del territorio è davvero semplice.

Donato di Ponziano sa stimolare la platea, il presidente del Casinò Battistotti è un anfitrione quando tocca a lui valorizzare la presenza del grande regista Vanzina consegnandogli il premio ‘Il Miliardo’. Serata normale? Per nulla, serata speciale. Anche per gli assenti, che al pari dei presenti si notavano benissimo.