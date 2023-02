Ogni appassionato di calcio ha un rapporto particolare con la sua squadra preferita, sia che essa militi in un campionato minore, sia che invece domini le classifiche delle serie maggiori. In Italia il calcio fa parte della cultura nazionale e nel cuore di ogni tifoso vive una squadra che è amata e seguita più di tutte le altre.

In questo articolo vogliamo analizzare quali sono i club di Serie A più popolari e più amati dagli appassionati di calcio italiani. Se anche tu sei interessato al mondo delle scommesse, vibra con la tua squadra preferita.

La Juventus

Con più di 8 milioni di tifosi, la Juventus svetta tra le squadre di Serie A più popolari tra gli appassionati. La squadra piemontese ha senza dubbio dominato il massimo campionato italiano negli ultimi anni, e tutt’ora risulta una delle più temute. Il suo grande seguito non è però dato solo dai suoi successi, bensì anche dalla possibilità di saper costruire una rosa con alcuni dei migliori giocatori sul mercato. Dal nord al sud Italia la Juventus è tra le squadre più amate della Serie A ed è stata capace di entrare nel cuore dei tifosi non soltanto nella sua città di origine, ma anche in tutto il resto dell’Italia, per non dire del mondo.

Il Milan

Subito dopo la Juve, tra le squadre di Serie A con più tifosi va sicuramente citato il Milan. Il club rossonero nato a Milano conta oltre 4 milioni di tifosi e si classifica dunque tra i più popolari d’Italia. La base di tifosi di questo club è tra le più fedeli, specialmente quando si verificano grandi eventi come il derby della Madonnina con l’Inter, altra grande squadra italiana. Questo perché la sfida tra Milan e Inter è sempre stata una delle più sentite, dato che entrambi i club sono tra i principali del campionato italiano e hanno sede entrambi nella stessa città.

Anche nel caso del Milan i tifosi vanno dalla Lombardia fino alla Sicilia, ma si contano anche a livello europeo e addirittura mondiale. Nel cuore dei tifosi del Milan restano poi le sette Champions League vinte.

Quasi a pari merito con il Milan in termini di numero di tifosi troviamo l’Inter, anch’esso con una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni. L’altra grande squadra milanese ha collezionato e conquistato i cuori dei suoi tifosi negli anni, in questo caso grazie anche ad un inno indimenticabile come “Pazza Inter Amala”, che nonostante non venga più utilizzato ufficialmente resta cantato dagli appassionati allo stadio. I tifosi dell’Inter sono poi sempre spronati dal leggendario Triplete, ovvero la vittoria dei tre trofei più importanti, campionato, Champions League e Coppa Italia, nella stessa stagione, ovvero quella del 2009-10. Non bisogna dimenticare, come puntualizzano sempre i tifosi neroazzurri, che l’Inter è l’unica squadra di Serie A a non essere mai retrocessa.