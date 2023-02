Imperia, il Circolo Borgo Fondura: "La festa di Carnevale si farà ma verrà osservato un minuto di silenzio per padre Mario Mela"

E' morto l'amato parroco della parrocchia San Giuseppe di Imperia, padre Mario Mela, che è tornato alla casa del Padre ieri. Il Circolo Borgo Fondura Imperia si stringe intorno a tutti coloro che lo hanno conosciuto, stimato e amato e a tutta la comunità parrocchiale.

"Preghiamo tutti per lui. La festa di Carnevale 'La vecchia fattoria' prevista sabato avrà regolarmente inizio alle 14.30, per espresso volere del fratello, padre Lino Mela, e come, certamente, avrebbe voluto lo stesso padre Mario. Durante lo svolgimento verrà osservato un minuto di silenzio in suo ricordo" - dice il Circolo Borgo Fondura Imperia, formato da Alessandro Bongiovanni, Marco Moraglia, Nicola Maccarone, Maurizio Melchiorre, Gianluca Melchiorre, Paola Savella, Manuel Maggioli, Luca Volpe, Paolo Zunino, Maurizio D'Amore e Michele Capra.