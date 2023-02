Chevaliers de Provence imperiesi a Nizza per la notte dei cavalieri (Foto)

Nuovo appuntamento all'insegna del gusto e dello stare insieme per gli Chevaliers de Provence imperiesi e della vicina costa azzurra. Lo scorso 28 gennaio si è tenuto nell'elegante e prestigiosa cornice dell'hotel Negresco di Nizza, il “58esimo Gran Chapitre Magistral – La Nuit des Chevaliers”.

Durante la serata, condotta in modo impeccabile dal Grand Maitre Giorgio Cravaschino, c'è stato lo spazio per l'ingresso di nuovi Chevalier e Dame, oltre che dei passaggi di grado, così riportati:

Intronisation:

Evelyne GUILLEMIN Dame Abbesse

Carla MARIANI (Ramini) Dame Abbesse

Tilly URCIOLI (Mancassola) Dame Abbesse

Serena LO FARO → Dame d’Honneur Dame Abbesse d’Honneur

Beatrice ORRIGO→ Dame d’Honneur Dame Abbesse d’Honneur

René VERSTRAETE Chevalier

Mauro RAMINI Chevalier

Lorenzo PRETTE Chevalier

Giorgio MANCASSOLA Chevalier

Salvatore NAPOLI Chevalier

passaggio di grado:

Giovanna DE BONI (Fogliarini) da Dame Abbesse Magnanime a GRAND DAME

Jeanine GAY da Dame Abbesse a DAME ABBESSE MAGNIME

Jacky PILACHE da Dame Abbesse a DAME ABBESSE MAGNIME

Michaela VAN HAECKE (Bernes) da Dame Abbesse a DAME ABBESSE MAGNIME

Piero FOGLIARINI da Chevalier Magnanime a CHEVALIER MAGNANIME DELEGUE

Claude MICHELI da Chevalier a CHEVALIER MAGNANIME

André GAY da Chevalier a CHEVALIER MAGNANIME

Gerard PILACHE da Chevalier a CHEVALIER MAGNANIME

Daniel BERNES da Chevalier a CHEVALIER MAGNANIME

Inoltre è stata consegnata una targa di congratulazione da parte del Grand Maitre al Socio Garo per i suoi trent'anni di laurea in medicina e chirurgia e una targa di ringraziamento al socio Alessandro Paronuzzi per la costante sponsorizzazione tramite "Conte di Ramello jewelry & design".

L'attività degli Chevaliers ora è incentrata sul tour nelle terre dello Champagne, nel fine settimana del 28 aprile, un viaggio enogastronomico a Reims e dintorni.