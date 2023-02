Amadeus saluta il 73° Festival di Sanremo con una lettera: “Sono l’uomo più felice del mondo” (video)

Emozionato e stanco, Amadeus chiude la 73ª edizione del Festival di Sanremo con la grande soddisfazione di aver portato in casa Rai risultati in termini di ascolto che non si vedevano dal 1995. Un altro Sanremo da consegnare agli annali.



“In questo momento sono l’uomo più felice del mondo, un bambino in un parco divertimenti, un sogno che però è realtà - ha dichiarato Amadeus - per me la conferenza stampa più importante è quella del lunedì, ero sereno del lavoro fatto, gli ascolti ci hanno premiato, ma ero con la coscienza a posto perché tutto quello che era stato organizzato stava per essere sul palco dell’Ariston. Sapevo che stavamo portando qualcosa nel quale credevamo fortemente”.



Amadeus ha poi chiuso con la citazione “Chi pensa in grande fa bene perché ci sono energie invisibili pronte a sostenere i tuoi sogni” e una lettera indirizzata al Festival.

