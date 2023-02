Festival di Sanremo 2023: grande successo per il 'Gala' del nostro giornale con Elisabetta Gregoraci a Villa Noseda (Foto)

La cena di Gala organizzata dal gruppo editoriale Morenews si è confermata come l’appuntamento più atteso ed elegante degli eventi collaterali del Festival della Canzone. La bellezza ed eleganza, declinate intrecciando la moda, canzoni ed eccellenze enogastronomiche sono stati i temi al centro di questa iniziativa, giunta alla sesta edizione e dopo lo stop dovuto alla pandemia. Una splendida location, la rinnovata ed ancora più bella e glamour Villa Noseda, ha registrato uno straordinario sold out con la presenza di artisti, cantanti e ospiti importanti del mondo imprenditoriale.

Grande protagonista Elisabetta Gregoracci introdotta e presentata dall’editore Enrico Anghilante, ha dato il via ad una serata allegra e divertente, perfettamente allineata con l’aria di festa e voglia di ripartenza che si respira in città.

La moda e lo stile sono stati i protagonisti della serata con l’annuncio della nascita di un Premio Nazionale, che testimonierà l’innovazione, lo stile, ed il design di abbigliamento e accessori indossati dai cantanti e dai presentatori. Barbara Ronchi della Rocca, esperta di galateo e bon ton, in qualità di presidente della giuria di esperti che assegnerà il prestigioso riconoscimento, ha presentato al pubblico la giacca con cui Tony Renis nel 1963 ha vinto il festival della canzone.

Una giacca forgiata dal maestro Francesco Orlandi, vincitore del Festival della Moda Maschile. Due Festival, quello della canzone e della moda che hanno reso famoso il casinò in Italia e nel mondo nel dopoguerra. Il pubblico presente in sala ha potuto ammirare questo splendido abito, indossato per l’occasione da un modello sulle note della famosa canzone “Quando, quando, quando”

Barbara Biale, Direttrice di Confartigianato Imperia e consigliere del Cda del Casinò, ha così spiegato l’iniziativa: “Abbiamo recuperato il forte legame tra la Casa da Gioco e l’arte sartoriale, con la riproposizione del festival della Moda, rendendo omaggio all’arte di tanti couturier, che rappresentano una creatività che il mondo ci invidia. Il premio promosso da Morenews va in questa direzione e per questo lo sosteniamo con convinzione”

Applausi per gli sponsor Grandi Auto Riviera e Confartigianato Imperia, che hanno sostenuto e contribuito al successo dell’iniziativa, che ha proposto anche coinvolgenti momenti di animazione musicale, in linea con l'apprezzato stile del locale. Deliziosa anche la cena preparata con ingredienti di grande qualità e che presentava eccellenze enogastronomiche da sempre promossi dalle testate del gruppo Morenews.

Il menù preparato dallo chef e servito con attenzione e grande professionalità dallo staff di Villa Noseda, è stato curato da Claudio Porchia, direttore di Traveleat, la testata del gruppo dedicata ai viaggi ed alla gastronomia.

Con la sponsorizzazione di Pasta Berruto, Ravera Bio , Cuvage, Azienda Ferraris, Barbarasa, ecco il menù proposto con ottimi vini in abbinamento per ogni piatto: Fior di Zucchine e fior di Carciofi ripieni alla ligure servito con Marengo DOC Cortese Brut DOC "Acquesi" – Cuvage

Paccheri Berruto 1881 curry e Gamberi, julienne di Zucchine con Violette, mantecati al prezzemolo riccio in fiore con Spumante Brut Rosé DOC "Acquesi" – Cuvage

Filetto di orata in crosta di sesamo con foglie di Nasturzio e maionese alla Begonia e Formaggi della Val d'Ossola: Ossolano Dop e Aleccio Latteria di Crodo (VB) con Ruchè e Viognier Azienda Agricola Ferraris

Panna cotta alla Rosa rossa con coulisse di Begonia con Asti DOCG "Acquesi" – Cuvage





“Il successo del Galà ha confermato la nostra scelta - ha concluso Enrico Anghilante – di mettere al centro della nostra comunicazione le tante eccellenze espressione del nostro territorio di riferimento, il Nord Ovest. Il Premio Nazionale ogni anno andrà a premiare stilisti, sarti, gioiellieri, insomma maestri artigiani che hanno ‘vestito’ i cantanti ed i presentatori”.

Grande soddisfazione anche per la proprietà di Villa Noseda: “È stato davvero un piacere essere stati scelti per ospitare questo evento e di aver contribuito al successo di un’iniziativa duratura e che crescerà ancora nel corso degli anni”.