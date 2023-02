Festival di Sanremo: Fedez con Chiara Ferragni, ma anche Elodie, Black Eyed Peas nelle foto di Tonino Bonomo

Anche ieri, tra alberghi, Ariston, Casinò e centro della città è stato un andirivieni di cantanti, ospiti e personaggi del 73° Festival di Sanremo.

Attorniati da migliaia di fan, sempre a caccia di selfie e autografi, sono stati ‘catturati’ dall’obiettivo di Tonino Bonomo. C’è stato anche un momento ‘dolce’ per Fedez e Chiara Ferragni, insieme sul terrazzo dell’hotel Globo. Accorti della presenza dei fotografi, non hanno disdegnato un saluto.

All’hotel Royal la passerella è stata soprattutto per la bellissima Elodie, ma anche per Levante, Tananai e Rosa Chemical. Per Lazza, invece, un momento di vicinanza con tanti sui sostenitori, di fronte all’hotel de Paris.

Arrivo al Royal anche per i Black Eyed Peas, che ieri sera hanno fatto ballare tutto l’Ariston.