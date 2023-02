Cordata privata si fa avanti per strappare il Festival alla Rai, il Comune prende tempo: “Valutazioni al momento opportuno”

Il tema era nell’aria, oggi è atterrato a Sanremo. Nelle scorse ore in Comune sarebbe stata protocollata una proposta per la gestione del Festival della Canzone italiana da parte di una cordata privata ancora sconosciuta.

“L’accordo con Rai scade a dicembre, è quindi il momento di pensare a un bando?”, questa la domanda arrivata in conferenza stampa al Casinò da parte di un inviato di Striscia la Notizia.

“Non si possono fare valutazioni a fronte di una proposta arrivata qualche ora fa - ha risposto l’assessore a Turismo e Manifestazioni Giuseppe Faraldi - le valutazioni vanno fatte in un momento opportuni e negli uffici opportuni, non in questo momento”.

Il Comune, quindi, per il momento prende tempo. Ma, di certo, nei prossimi mesi il tema dovrà in qualche modo essere gestito. È il momento del bando?