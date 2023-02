La lettura dei tarocchi come idea regalo

Di questi tempi si sa che la vita è incerta sotto molti punti di vista. L'infinita lotta alla pandemia ha fatto da miccia ad una crisi globale che ci ha costretti in casa, senza più quella quotidianità che distingueva il fluire delle nostre vite. Niente più amici, abbracci e risate nei pub, niente più appartarsi coi fidanzati, né uscite all'insegna della ricerca della compagnia, niente scuola, niente famiglia… E per molti niente più lavoro, che è il perno fondamentale della sicurezza economica e familiare.



Tutto ciò ha generato delle insicurezze che ormai fanno parte di noi, e che sono difficili da grattare via.

Pian piano il mondo tenta di tornare alla normalità, nonostante guerre e crisi energetiche ed ambientali che continuano ad alitarci addosso con sempre più pressione, però ognuno di noi ha quella voglia di riprendersi parte della propria vita.



Ma se si è perso il lavoro? Se il rapporto con il partner si è deteriorato? Se ormai le abitudini di questi ultimi anni ci tengono ancora lontani? Se la paura di scontrarci con una realtà che non ci è più familiare, ci fa rinchiudere ancora di più nel nostro bozzolo?



Tutti abbiamo domande alla quale è difficile dare delle risposte, ed è per questo che spesso le stelle, i simboli, la divinazione e le riflessioni che ne scaturiscono possono venirci incontro. La lettura dei Tarocchi può essere la strada verso le risposte che cerchiamo così disperatamente, basta avere la giusta disponibilità d’animo e la voglia di cambiamento che dà vita ad un nuovo percorso.



Il Fascino della lettura dei Tarocchi

Siamo cresciuti con lo stereotipo che i cartomanti sono dei ciarlatani pronti a burlarsi delle credenze popolari e delle superstizioni della gente, ma d’altro canto siamo sempre stati affascinati da ciò che non conosciamo… se davvero ci fosse un modo per mettersi in contatto con un piano spirituale e divinatorio ben diverso dal nostro, perché non ricercare quel giusto flusso di energia che ci guidi ad una vita migliore?



La Cartomanzia è un'arte antica di cui si dicono molte cose, dalle origini al significato, dall'uso occulto ed esoterico a quello di solo diletto. Nell'epoca medievale la lettura delle carte ha avuto il suo momento di gloria che ancora oggi riverbera tra diffidenza, il fascino dell’arcano e le tradizioni folkloristiche.



I tarocchi sono un mazzo di carte diviso in arcani maggiori e arcani minori, e pur avendo ogni carta, ogni simbolo e ogni numero un significato specifico, nella lettura dei tarocchi questo significato è dato non dal singolo elemento ma dall’interpretazione dell’insieme che lo compone e dalla situazione della persona che richiede la lettura e dall’ordine di estrazione delle carte.



Le Origini dei Tarocchi

Le prime vere informazioni sui Tarocchi le ritroviamo in una Europa occidentale stretta nel pugno della repressione religiosa, per cui il gioco d’azzardo con le carte era bandito. Quindi nei circoli ristretti come anche nelle Corti, oltre ai normali mazzi da gioco venivano commissionate delle carte particolari poco riconoscibili. Mazzi di carte che si sono evolute in breve tempo e che all’epoca hanno rappresentato anche una buona fetta di arte pittorica, tanto da farne delle vere opere d’arte. Quelle stesse carte che poi legate al filone esoterico sono diventate pratica divinatoria per conoscere il destino di chi chiede la lettura.



Alcuni filoni storici collegano le prime forme di carte da lettura del destino, ai sacerdoti egizi che consultavano non solo le stelle ma anche i libri di Thoth, ovvero tutte le conoscenze che il dio donò agli uomini, e alle cui immagini i primi tarocchi fanno riferimento.



Un'altra fonte importante di interpretazione di simboli ed immagini è data dall'antico I Ching o Yijing, ovvero il Libro dei mutamenti, che nella Cina del X secolo a.C. era il più importante degli scritti da consultare per conoscere le vie del cielo e della terra, che è riuscito ad influenzare la cultura e l'ideologia, e molti movimenti religiosi di quel tempo.



L’Attendibilità delle Carte

La lettura dei tarocchi va effettuata da professionisti, che non seguono solo il mero simbolo dell’immagine raffigurata, ma interpretano simboli, immagini, emozioni, istinti e non meno importanti le situazioni che spingono qualcuno a richiedere la lettura. Tutti questi elementi, combinati ed interpretati nel modo corretto daranno al cartomante la lettura che potrà indirizzare il richiedente alle giuste riflessioni che lo porteranno sulla via corretta. Se viene cercando la soluzione esatta al suo problema, ne uscirà con un modo per poter arrivare a quella situazione. I tarocchi non danno nell’esattezza totale ciò che accadrà nel destino di una persona, ma lo indirizzano verso la consapevolezza di se stesso e di ciò che può fare per migliorare le cose.



Leggere i Tarocchi al giorno d’oggi

Per chi si chiedesse in cosa consiste effettivamente la lettura di queste carte intrise di magia e leggende, le cui raffigurazioni scatenano sensazioni contrarie e attrattive su chi le consulta, la risposta è l'interpretazione di immagini e simbolismo che possono condurre alla consapevolezza e alla conoscenza, che spingono alla valutazione e riflessione il consultante.



Ovviamente dubitate dei pusillanimi che tentano solo di arricchirsi dietro le sventure e le debolezze di chi chiede aiuto, che spaventano i malcapitati dando significati distorti alle carte che scelgono. Leggere i tarocchi è un compito serio e impegnativo che va a toccare molte sfere personali, fisiche ed emotive di chi chiede il consulto. Quindi bisogna affidarsi a persone esperte del settore, che possano accompagnare e soprattutto interpretare le carte al fine dare spunti di riflessione, che indirizzino chi chiede la lettura ad una maggiore conoscenza di se stesso e di ciò che si trova ad affrontare.



Qualunque sia il motivo che vi spinge a chiedere la lettura dei tarocchi, curiosità, desiderio di mettersi in gioco, capire se davvero può arrivarci una risposta utile, ricordate sempre che questa è una valida risorsa per comprendere il vostro io interiore, le vostre paure e magari i vostri punti di forza, che potrete sfruttare per uscire da deleterie situazioni che vi affliggono. Possono anche essere un buon punto di partenza per coloro che vi stanno vicino e sono fermi ad una impasse non sapendo raccapezzarsi tra i vari bivi e le difficoltà che la vita pone loro.

Regalare la lettura dei tarocchi è un ottimo spunto di crescita personale, psichica ed emotiva per chi ha bisogno non solo di belle parole ma di intraprendere dei percorsi evolutivi nella propria vita. Durante la lettura dei tarocchi si instaura un legame empatico tra il consultante e il lettore, per questo è importante affidarsi alla sensibilità di persone che possano accostarsi ai problemi esposti con la giusta capacità di ascolto, che non facciano leva sui dubbi e sulle difficoltà ma che spingano chi chiede il consulto ad aprirsi e a percepire il cambiamento che cerca.



Risultato della lettura dei tarocchi

A lettura conclusa il richiedente riuscirà a trovare dei buoni spunti per andare avanti lasciando indietro le zavorre che lo imprigionano. Sarà capace di notare la giusta sfumatura di colore che gli permetterà di essere risoluto, calmo e allo stesso tempo determinato a realizzare i suoi progetti o a superare quel periodo buio che lo ha tenuto in ostaggio. Avrà la forza di resistere alle batoste che la vita gli ha assestato, che siano sul piano personale, amoroso o lavorativo.

E come abbiamo ampiamente detto avrà una maggiore consapevolezza del suo inconscio e delle proprie potenzialità, che insieme ad una buona dose di fiducia e perseveranza, lo aiuteranno ad uscire dalla comfort zone evitando di dipendere dagli altri, e di avere ancora paura di un futuro sfocato.

Fonte Cartomante Alexander

www.consulenzastrologia.it

cell.3713560238