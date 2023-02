Sanremo: concerti al 'Suzuky stage' in piazza Colombo, diretta nel Festival e poi concerto dalle 22.30

E’ stato delineato il programma di questa sera e delle prossime serate sul palco di piazza Colombo a Sanremo, ribattezzato quest’anno come ‘Suzuky stage’. Oltre ai mini concerti che si svolgono nel corso della tarda mattinata e del primo pomeriggio, affidati ai partecipanti dell’edizione 2022 di ‘Area Sanremo’, la sera l’attenzione sarà incentrata sugli ospiti fissati già da alcune settimane.

Ogni pomeriggio, intorno alle 18, è previsto il cosiddetto ‘sound check’ dei protagonisti, ovvero il test del concerto stesso previsto la sera. L’esibizione degli ospiti sarà preceduta da un collegamento con il Festival vero e proprio, con Amadeus che uscirà dall’Ariston per incontrarli e farli esibire con un loro brano. Il tutto avverrà intorno alle 22.30 e le canzoni proposte dal palco dovrebbero essere sei, compresa quella che andrà in onda in diretta su Rai Uno.

Questa sera, lo ricordiamo, si esibirà Piero Pelù mentre domani toccherà a Nek e Francesco Renga, seguiti da Annalisa giovedì, la Rappresentante di Lista venerdì e, infine, Achille Lauro sabato sera. C’è grande attesa per il pubblico che, sicuramente, si assieperà in piazza Colombo, per seguire i concerti. La capienza massima, lo ricordiamo, sarà di 1.850 spettatori.