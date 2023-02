73° Festival di Sanremo: la sfilata sul Green Carpet porta i big tra la gente (foto e video)

Dopo due anni di pausa forzata il Festival torna ad abbracciare la gente e la gente torna ad abbracciare il Festival.

La sfilata dei cantanti sul Green Carpet tra piazza Borea d'Olmo, l'Ariston e piazza Colombo ha aperto la 73ª edizione della kermesse. Gli Articolo 31 ed Elodie hanno aperto la parata dai big che si sono concessi ai fan per foto e autografi in attesa dell'esordio sul palco tra martedì e mercoledì.

Grande assente Anna Oxa che, per motivi non dichiarati ufficialmente, non ha preso parte alla serata.

Una serata che riporta alla mente il bagno di folla del 2020 e che riporta il Festival nella sua dimensione ideale, naturale: tra la gente.

