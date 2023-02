Corsi sicurezza sul lavoro, modalità di erogazione online

Per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in qualunque posto di lavoro, la strategia più importante – anche in una prospettiva di prevenzione – è rappresentata dalla formazione sulla sicurezza sul lavoro, ovviamente a condizione che essa risulti efficace. Lo scopo è individuato dal comma 1 dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 81 del 2008, cioè il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, in base al quale la formazione è un processo educativo in virtù del quale i lavoratori hanno la possibilità di acquisire procedure e conoscenze finalizzate al conseguimento di competenze grazie a cui i compiti in azienda possano essere svolti in sicurezza, oltre che alla gestione e alla riduzione dei rischi.

Le modalità di erogazione online

Un corso sicurezza sul lavoro può essere erogato anche in modalità online, tramite l’adozione di piattaforme tecnologiche sviluppate ad hoc proprio per erogare la formazione attraverso l’e-learning. Così le lezioni possono essere seguite anche in modalità asincrona e a distanza, senza che ci siano vincoli di alcun genere dal punto di vista degli orari e con una consistente riduzione dei costi che sono correlati alla formazione in presenza. I requisiti che riguardano lo svolgimento della formazione sulla sicurezza sono contenuti nell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016.

E-learning: come funziona?

È previsto in particolare un sistema di gestione LMS (acronimo che sta per Learning Management System), attraverso il quale si possono tracciare le diverse attività, a cominciare dalla fruizione dei cosiddetti learning objects, vale a dire gli oggetti didattici. È richiesto, inoltre, che tutti i moduli del corso siano realizzati in pacchetti Shareable Content Object Reference Model, o comunque con un sistema equivalente. La normativa fa riferimento anche a un help desk, cioè una interfaccia di comunicazione fra il corsista e il tutor, e alla presenza di un tutor di processo e di un mentor di contenuto.

Le norme vigenti al momento

La formazione relativa a salute e sicurezza sul posto di lavoro è disciplinata dal D. Lgs. n. 81 del 2008, mentre la definizione dei contenuti minimi, della durata e delle modalità di formazione è contenuta nei due Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre del 2011 e nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016, che riguardano rispettivamente la formazione dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori e dei datori di lavoro RSPP e dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Quali corsi possono essere erogati in modalità e-learning

L’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio del 2016 identifica i corsi che possono essere erogati in modalità e-learning: per esempio la formazione generale per i lavoratori, i corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP, i corsi di aggiornamento dirigenti, preposti e lavoratori, la formazione specifica per i lavoratori per le attività a basso rischio e la formazione di base per ASPP e RSPP, che corrisponde al modulo A. Infatti è necessario erogare in aula il modulo B, il modulo B specialistico e il modulo C.

Attività a basso rischio: come funziona la formazione

Per quel che riguarda le attività a basso rischio, la formazione specifica in modalità e-learning per i lavoratori può essere erogata anche nel caso di aziende che sono classificate ad alto o medio rischio a patto che i dipendenti destinatari di tale formazione non operino nei reparti produttivi nemmeno in maniera saltuaria. I corsi di aggiornamento per ASPP e RSPP sono validi anche in qualità di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri e per i formatori per la sicurezza. La modalità e-learning è prevista anche per formare gli operatori che devono usare strumenti come i carrelli elevatori e le piattaforme elevabili, unicamente per il modulo tecnico e per quello normativo, ma non per i moduli pratici.

Chi fornisce i corsi in modalità e-learning