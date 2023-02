Idee per arredare casa in modo semplice e risparmiando

Al giorno d'oggi tramite i social, puoi trovare vari spunti per arredare la tua casa in maniera economica, con stile ed ecofriendly.

Molti influencer aprono le porte delle loro abitazioni e con entusiasmo, ti mostrano come arredano e rendono personali le stanze delle loro case.

Ogni oggetto rappresenta una storia, molti di questi possono esserti di ispirazione per impreziosire la tua camera da letto, o gestire al meglio gli spazi ne tuo soggiorno.

Ma come ben saprai, tutto ciò non è certamente gratis, anzi.

Fortunatamente internet, e le migliori pagine sui siti, grazie a delle ricerche mirate, possono aiutarti a scegliere il prodotto più adatto a te! E ti chiederai, com'è possibile questo!?

Qualche anno fa, o forse di più, potevi trovare ispirazione sulle migliori riviste in circolo sul mercato, coupon con scontistiche da utilizzare per i tuoi acquisti. Ma da quando sono nati i social, tutto questo si è trasformato in una comoda ricerca ovunque tu sia, scoprendo e avendo a tua completa disposizione dei CODICI SCONTO.

Adesso ti basta digitare una parola chiave come; tavolo con sedie per giardino, lampada di design che troverai subito una lista di pagine dove poter iniziare il tuo shopping.

Che ruolo ha in tutto questo, l'influencer di cui parlavamo prima? Mostrandoti gli oggetti tramite il suo profilo social, ha la possibilità di menzionare tramite un "tag", il link diretto alla pagina web dopo poter vedere il catalogo di prodotti e iniziare subito il tuo shopping. Facendo questo tipo di pubblicità, e grazie alle visualizzazioni, gli viene data la possibilità di condividere con te un CODICE SCONTO personale da utilizzare per i tuoi acquisti risparmiando.

Arredare casa risparmiando tempo e denaro

Dopo questa breve introduzione, cerchiamo di capire quali sono i punti più importanti da poter seguire per arredare risparmiando tempo, spazio e denaro.

La prima regola che mi sento di consigliarti, è quella di individuare quali siano gli arredi necessari.

Il soggiorno è senza dubbio una delle stanze della casa che utilizzerai maggiormente, e che in questi ultimi anni è diventata poli-funzione. Puoi renderla unica a modo tuo grazie alle attività che svolgi solitamente. Ad esempio un angolo per lo smart working, un angolo per la ginnastica, uno per la lettura e tanti altri.

Gli arredi must have per spendere poco e avere un soggiorno funzionale sono;

• il divano

• un mobile per la tua tv con parete attrezzata

• un piccolo tavolo

• una parete funzionale per i tuoi libri oppure oggettistica da riporre al suo interno

Ci sono mille idee che puoi mettere in pratica per rendere il tuo soggiorno funzionale in maniera economia.

Un consiglio che mi sento di condividere per risparmiare, è di evitare spese inutili per quantità eccessive di cuscini, quadri e soprammobili di fatto non utili. Le soluzioni sono tante e da studiare nel dettaglio.

La cucina, al contrario, può esserti indispensabile ogni singolo oggetto o mobile che la compone come;

• pensili per stoviglie

• elettrodomestici

• forno e mobile per i fuochi

Se hai una cucina abitabile sicuramente ti servirà un tavolo con qualche sedia per i tuoi pasti quotidiani e invitare qualche amico.

Scegliendo di acquistare online, riuscirai a trovare offerte più convenienti per te. Hai inoltre una vasta scelta di brand con cui confrontarti.

Anche nella stanza da bagno ci sono parecchi elementi fondamentali per la tua quotidianità;

• i sanitari

• uno specchio sopra il lavabo

• un mobile dove riporre tutti i tuoi oggetti di uso quotidiano

• la doccia o la vasca, questa dipende un po' dalle tue abitudini

Online puoi trovare mobili adatti a te realizzati anche con materiali fatti apposta per il bagno, che resistano quindi a cambi di temperatura ma sopratutto all'umidità.

Per la camera da letto, fai una lista degli arredi must have, quelli che trovi necessari.

Ti serviranno sicuramente;

• un letto matrimoniale o singolo

• una cabina armadio o un mobile da allestire

• un comodino dove riporre un libro e ricaricare i tuoi sistemi elettronici durante la notte

• un’applique

Anche qui puoi giocare con alcune soluzioni salvaspazio più comode alle tue esigenze, come ad esempio un letto contenitore per riporre cuscini ornamentali o coperte, comò dove sistemare l'abbigliamento per tutti i giorni. Una scrivania, per riporre libri, scrivere o sistemare prodotti per la cura del viso e beauty routine come creme, make-up, indispensabili soprattutto per una donna.

Passiamo ora agli ambienti esterni, anche qui puoi spaziare con la fantasia. Se hai un bel giardino, puoi organizzare uno spazio barbecue da usare nelle serate con amici, un tavolo qualche sedia, una lanterna per ricreare una luce soffusa.

Puoi usare delle lampade a luce solare, risparmiando così sulla corrente.

Tappeti d'erba finta sono la soluzione pratica per risparmiare acqua e tempo per la manutenzione.

Hai varie soluzioni per acquistare tutto ciò che ti occorre risparmiando e rimanendo su un budget più consono alle tue tasche.

Ad esempio i mercatini dell'usato sono un’ottima alternativa, offrono oggettistica varia, moderna e ben tenuta. Potresti trovare mobili da restaurare a tuo piacimento.

Troverai varie pagine social o aziende creative che restaurano al posto tuo seguendo le tue indicazioni. Per risparmiare ulteriormente valuta il fai da te.

Segui questi consigli per acquistare mobili moderni spendendo poco;

• sfrutta bonus fiscali

• acquista durante i saldi e le svendite

• scegli negozi online e confronta i prezzi tra i vari brand

Puoi optare per l'acquisto diretto dal fornitore, quindi in fabbrica; il costo è minore, fai una ricerca sul web in basi ai marchi che propone il mercato, ma sui grandi e commerce ormai trovi grandi offerte proposte dal produttore stesso!

Idee, spunti e divertimento nell’arredamento fai da te

Arredare casa può essere divertente, online troverai mille spunti, idee in base al tuo stile e agli spazi ha tua disposizione. Durante le tue ricerche, scegli brand o portali e-shop conosciuti, sicuri e con valide recensioni. Puoi anche divertirti ridando splendore a dei mobili ristrutturandoli!

Se hai tempo e voglia di metterti in gioco, opta per il sistema di recycling usando magari dei bancali in pallet per creare la testiera del letto, oppure per un tavolo da esterno. Sono mille i modi in cui puoi trasformare dei materiali riciclati.

Prendi spunto dal web, è un mondo ormai vastissimo che ti darà tanta ispirazione con immagini e tutorial. Utilizza scaffali per arredare, dai prodotti che usi tutti i giorni nel tuo bagno per la cura del corpo, al libro che riponi dopo una bella lettura.

Spendi poco senza rinunciare al design, ne trovi di tutti i tipi, come vetrinette con ante, sia a giorno che chiuse. Danno arredo con semplicità, rendendo la casa più personale e la stanza piena.

Ora hai tutte le basi e i consigli per iniziare a cercare gli elementi che più si addicono alla tua casa, risparmiando ma senza rinunciare alla qualità e allo stile.