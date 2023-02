Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 5 febbraio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 5 FEBBRAIO

SANREMO

12.00. Dragon Winter Series 2022/2023 (competizione velica). Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.00. Per il ciclo ‘40 Giorni per la Vita’ a cura della Diocesi Ventimiglia-Sanremo, ‘MimiMarcia per la Vita. Ritrovo alla Chiesa di Ognissanti



18.30. ‘Miss Mediterranèe Over 40/50’: concorso amatoriale di bellezza organizzato da Dany Animation staff. Ristorante Mediterranèe Cucina & Mare, via Anselmi 6



19.00. Inaugurazione di ‘Casa Sanremo 2023’ + dalle 21, Festa di Benvenuto della Rai. Madrina dell'evento Elisabetta Gregoraci. Palafiori di Corso Garibaldi (tutte le info a questo link)



19.00. Galà della Stampa al Forte di Santa Tecla



19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna, direttore artistico e Presidente dell'Associazione Viva Armea: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37 (tutte le domeniche)

20.00. Gala di TV Sorrisi e Canzoni con i protagonisti del festival all’hotel Royal

22.00. Party di Radio Italia al Morgana Bay



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.00. Concerto del ‘Rocco Parisi's Clarinet Trio’, trio di clarinetti formato da Rocco Parisi, Mattia Rizzuti, Andrea Mineccia. In programma musiche di Musiche Mozart, Rossini, Lehar (a pagamento). Teatro della Soms (Società operaia di mutuo soccorso), via Santa Lucia 14 (ingresso a pagamento)



17.00. ‘La Lezione’: atto unico di Eugène Ionesco con Gianni Oliveri, Federica Siri, Antilia Molinari. Aiuto Regia Federica Siri. Regia Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Via Bonfante 37 (più info)



21.15. ‘West element concert’: spettacolo musicale con Dino Cerruti (contrabbasso), Marco Canavese (batteria), Barbara Aramini (voce). In programma Musica Jazz, Funk e la poetica della tradizione popolare. Teatro dell'Attrito, Via B. Bossi 43, prenotazioni al 320 2127561

VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI

15.30. Incontro informativo e divulgativo per creare dei Gruppi di Movimento: educazione al cambiamento tramite cammino, esercizi e controllo del respiro. Intervengono il Dott. Mascelli, Cardiologo e presidente dell'associazione ‘Cuori in movimento’, Dott.ssa Francesca Ascheri, fisioterapista respiratoria. La Piccola, partecipazione libera

TAGGIA

17.00. Presentazione del libro ‘U Pantan. 50 anni insieme per leggere la nostra storia’, antologia curata da Maria Angela Cairo, presidente del Centro culturale tabiese. Chiesa di Santa Teresa

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA



MONTEGROSSO PIAN LATTE

10.00-18.00. Fiera della Candelora: grande mercatino all’aperto con proposte di street food a cura della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte APS, dell’Agriturismo ‘Cioi Longhi’ e dell’Home Restaurant ‘A Ca’ di Tacui’. Partecipano artigiani e piccole aziende agricole, provenienti dalle Province di Imperia, Savona, e Cuneo. Animazione per le vie del borgo a cura de ‘I Monelli’ di Montegrosso. Info 379 1960253

10.00. Presepe a grandezza naturale, raffigurante la Natività, e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell'Alta Valle Arroscia allestiti nel centro storico (ultimo giorno)



PIEVE DI TECO



9.00. 'Monti Naviganti': escursione lungo un itinerario ad anello lungo la valle Arroscia partendo da Lovegno (Pieve di Teco) accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (Ponentetrekking). Ritrovo ad Imperia, info 391 1042608 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Partita di Coppa Davis by Rakuten-World Group II Play-offs Monaco contro Repubblica Dominicana. Monte-Carlo Country Club (più info)

15.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto ‘Mozart a Monaco’ con Fatma Saïd (soprano), Martin Helmchen (pianoforte), Antje Weithaas (violino), Marie-Elisabeth Hecker (violoncello), Marie-B. Barrière-Bilote (clarinetto). In programma: Mozart e Schubert. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)





