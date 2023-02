Sanremo ospita il concorso amatoriale di bellezza "Miss Mediterranèe Over 40/50" (Foto)

Domenica prossima va in scena il concorso amatoriale di bellezza "Miss Mediterranèe Over 40/50" organizzato da Dany Animation staff nell’elegante cornice del Mediterranèe Cucina & Mare di Sanremo.

La direzione artistica è curata da Dany Animation staff, con Daniele Capozucca alla conduzione, Verdiana Barbieri alle coreografie e Gabriele Drago alla consolle per creare la giusta atmosfera. Il fotografo ufficiale sarà Gianni Lari, mentre le acconciature saranno a cura di Sonia Parodi e Franco Senise.

Le concorrenti, da 39 anni ai 49 per la cat. Over 40, e da 49 in poi per la cat. Over 50, avranno modo di sfilare in abiti casual e da sera. Radio 88 Italia è partener dell’evento. Per le aspiranti Miss, l’appuntamento è alle 18:30 presso il ristorante di via Anselmi 6 a Sanremo.