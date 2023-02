Dove giocare alle slot con bitcoin

Le criptovalute come bitcoin sono ormai un fenomeno che non si può ignorare: l’adozione delle crypto avanza inesorabile e secondo le ultime rilevazioni sono oltre 420 milioni le persone in tutto il mondo che le detengono.

Anche il settore dei casinò online è stato fortemente interessato e sono sempre di più quelli che adottano bitcoin e altre criptovalute come sistemi di pagamento. Quale scegliere tra tutti? Vediamo le tre migliori opzioni per chi ama giocare alle slot.

Lucky Block: cashback del 15% sulle perdite

Lucky Block è una piattaforma forse ancora poco conosciuta in Italia perché è stata lanciata a fine novembre 2022. Tuttavia, si sta facendo apprezzare per diverse caratteristiche che meritano di essere conosciute.

L’interfaccia colorata e divertente è intuitiva e il giocatore non avrà nessuna difficoltà a individuare il gioco che desidera. A differenza di altri bitcoin casino online, Lucky Block permette di selezionarli anche in base ai provider.

In totale, sono presenti circa 200 giochi nella sezione Casinò, la maggior parte dei quali sono slot. Non mancano le slot Megaways come Megahops, cioè quelle più moderne con 6 rulli, grafica curatissima e possibilità di generare una quantità maggiore di combinazioni vincenti.

Troviamo inoltre slot Bonus Buy some Massive Luck, in cui i giocatori acquistano direttamente la funzione Bonus senza dover aspettare gli Scatter dei giri normali. Sono presenti anche slot con funzione Hold and Win come Black Wolf che moltiplicano le possibilità di vincita rispetto al gioco normale.

Sulle slot si può giocare con soldi veri oppure scegliere la versione For Fun, senza soldi.

Per quanto riguarda gli altri giochi da casinò, sono presenti diverse versioni di blackjack, baccarat, roulette, poker ed è possibile anche giocare con croupier dal vivo.

Se non bastasse, il giocatore ha la possibilità anche di effettuare scommesse sportive su questa piattaforma. Sono davvero tantissime le discipline presenti: calcio, basket, tennis, baseball, football americano e tante altre. È possibile scommettere su eventi live ed effettuare le scommesse veloci (Quickbet), quelle già compilate dal sistema per chi non ha tempo.

Per incentivare i nuovi utenti, Lucky Block ha previsto un cashback del 15% sulle eventuali perdite nella prima settimana dopo la registrazione.

Lucky Block è una dei casinò preferiti dagli amanti delle criptovalute che possono effettuare un deposito scegliendo tra ben 8 opzioni:

· Bitcoin (BTC)

· Ethereum (ETH)

· Litecoin (LTC)

· Dogecoin (DOGE)

· Tether (USDT)

· Ripple (XRP)

· Bitcoin Cash (BCH)

· Tron (TRX)

Difficile trovare altri casinò online con una scelta così ampia. Da ricordare che Lucky Block è anche uno dei migliori progetti NFT del momento: ha un suo token digitale interno, LBLOCK, e ogni settimana organizza competizioni con premi ricchissimi creando collezioni di non-fungible token di volta in volta.

Rabona - 6.000 giochi e scommesse sportive

È incredibile la quantità di giochi presenti sul casinò online Rabona, attivo dal 2019: ben 5.923, di cui 5.498 slot!

È quindi impossibile annoiarsi su Rabona, anche perché sono stati coinvolti i migliori provider come Netent, Microgaming, PlayNGo, ecc. Tuttavia, potrebbe non essere semplice filtrare tutti questi titoli.

In ogni caso, con una gamma così vasta di slot, la scelta può spaziare da titoli esclusivi a slot famose, dai giochi progressivi alle Megaways: ce n’è veramente per tutti i gusti.

I giochi da tavolo sono quasi 200, quindi anche in questo caso la scelta è enorme: diversi tipi di roulette, blackjack, baccarat, poker. Rabona vanta anche oltre 100 giochi dal vivo con croupier sempre live.

“Rabona” è un termine calcistico che indica un particolare gesto tecnico e infatti la piattaforma ha anche una ricca sezione per le scommesse sportive in cui è possibile scommettere sui principali eventi italiani e internazionali.

Il bonus di benvenuto per lo sport è del 100% fino a 150€, con numerose altre promozioni per chi è già iscritto, per esempio quote maggiorate, ricariche settimanali, cashback.

Per quanto riguarda il bonus di benvenuto per il casinò, è previsto il 100% fino a 500€, 200 free spin e una scelta gratuita a Bonus Crab.

Anche Rabona consente al giocatore di effettuare un deposito con ben 8 criptovalute. Eccole:

· Bitcoin (BTC)

· Ethereum (ETH)

· Litecoin (LTC)

· DAI (DAI)

· Tether (USDT)

· Ripple (XRP)

· Bitcoin Cash (BCH)

· USD Coin (USDC)

Casino Midas - Bonus di benvenuto fino a 3.000€

Casino Midas è attivo sul mercato dal 2012. Tutti i giochi sono suddivisi per categorie molto chiare, per cui il giocatore non farà fatica a individuare quelli che desidera. Per esempio, per quanto riguarda le slot, c’è la suddivisione per rulli, progressivi, Floating symbols e Pays any ed è possibile elencarle anche in base al jackpot. In totale, ci sono circa 150 le slot tra cui scegliere.

I giochi da tavolo sono 8, tra cui poker e blackjack, con modalità live dealer disponibile 24 ore su 24.

Il bonus di benvenuto che si riceve dopo aver effettuato il primo deposito è pari al 150% fino a 1.000€ a cui si aggiungono 50 giri gratuiti su una slot specifica. Il bonus può essere ripetuto anche per il secondo e terzo deposito portando il totale a 3.000€ e 150 free spin.

Sono presenti anche altre promozioni per chi è già iscritto e che dipendono dal giorno in cui si gioca. Per esempio, il mercoledì c’è un cashback del 20% su tutti i depositi se a vincere è il banco.

Le criptovalute supportate sono bitcoin, ether e litecoin.