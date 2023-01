Le arance fanno bene alla salute

Che le arance siano ricche di vitamina C è ormai noto a tutti. Quello che, invece, non tutti sanno è che al suo interno sono contenute tantissime altre sostanze preziose come magnesio, potassio e selenio.

La buccia, invece, è ricca di peptina, elemento che riduce il senso di fame e che quindi può essere molto prezioso per chi sta seguendo una dieta ipocalorica. Oltre alla preparazione di molte bevande, le arance sono anche utilizzare per realizzare ricette sia dolci che salate e marmellate e liquori.

L'arancia fresca è poi perfetta per chi vuole fare uno spuntino veloce e poco calorico. Infatti, 100 grammi di arance contengono soltanto 34 kcal e il loro alto apporto di acqua dona un benefico effetto dissetante.

Le principali caratteristiche dell'arancia

L'arancia è un agrume, termine che indica il suo gusto acidulo e agre. Questo frutto è tipicamente invernale e la sua maturazione avviene, infatti, durante il mese di novembre e termina in primavera. L'arancia può essere raccolta fino ai mesi di giugno e luglio. Esteticamente si presenta con una scorza esterna abbastanza ruvida che, dal verde iniziale, diventa arancione e, in alcune tipologie, rosso. La parte interna è suddivisa in spicchi e si presenta molto polposa. Ne esistono di varie tipologie: le arance "da tavola", l'arancia rossa di Sicilia, le arance bionde e quelle che si distinguono in dolci e amare (quest'ultime principalmente destinate all'industria).

Le principali proprietà benefiche delle arance

Le arance sono una delle più importanti fonti di vitamine, soprattutto A e C, oltre che una buona parte del gruppo B. Per raggiungere un ottimo apporto di vitamina C giornaliero bisognerebbe consumare almeno 2 o 3 arance. Questa vitamina è molto utile per accrescere le difese immunitarie e prevenire l'insorgenza di influenza e raffreddore. Le arance, inoltre, contengono anche altre importanti sostanze come i bioflavonoidi, che contribuiscono alla ricostituzione delle collagene del tessuto connettivo. Mangiare tante arance, quindi, aiuta a rafforzare denti, ossa, tendini, cartilagini e legamenti. La vitamina C e i bioflavonoidi contribuiscono anche al rafforzamento dei capillari e migliorano il flusso venoso. Questo è un valido aiuto per tutte quelle donne che soffrono di cellulite, grazie a una migliore circolazione sanguigna che evita che il sangue si ristagni. Quest'ultima è, infatti, una delle cause primarie della comparsa di tale inestetismo della pelle. Le arance di qualità rossa, poi, contengono moltissime antocianine che servono a combattere gli stati infiammatori. Le proprietà benefiche di questo alimento non finiscono qui. Infatti, l'apporto di vitamina C dato dalle arance consente anche di favorire l'assorbimento del ferro e, quindi, la formazione di globuli rossi. Inoltre, i terpeni, altra sostanza facente parte di questo agrume, è molto efficace nella prevenzione di tumori al retto e al colon. Dell'arancia non si spreca niente, infatti anche la buccia bianca interna contiene sostanze che aiutano a migliorare l'assorbimentodi grassi, zuccheri e proteine. La vitamina B contenuta nelle arance, invece, permette di contrastare lo stato di inappetenza e aiuta a regolare la digestione. Infine, i caroteni sono molto importanti per la salute degli occhi e della pelle.

Tutti i benefici delle arance in breve

Abbiamo visto tutte le proprietà delle arance e le sostanze contenute che contribuiscono alla salute dell'organismo. Vediamo, quindi, i principali benefici che questo agrume offre:

aiutata a prevenire l'influenza;

riduce il colesterolo;

protegge la salute dei reni;

apporta benefici all'apparato cardio-circolatorio;

previene problematiche alla vista e agli occhi;

rafforza il sistema immunitario;

migliora il metabolismo e la digestione;

previene l'invecchiamento cellulare.

