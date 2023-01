73° Festival di Sanremo: ieri giornata di prove per i protagonisti dei duetti, Edoardo Bennato incantato dal panorama della città dei fiori (foto)

Inizia a delinearsi la rosa dei duetti in programma per la quarta serata del Festival, quella tradizionalmente dedicata ai duetti. E così anche le prove in corso al teatro Ariston hanno visto sfilare i protagonisti delle cover, da Alex Britti a Le Vibrazioni, passando per un Edoardo Bennato grande protagonista della giornata in giro per Sanremo insieme al suo collega di duetto Leo Gassman.

Dopo la tappa all’Ariston, Bennato ha pranzato in piazza Bresca dedicandosi generosamente all’incontro con i fan, per poi rientrare in hotel scattando foto del panorama da portare con sè.