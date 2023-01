Preventivo Auto: tutti i vantaggi di richiederlo online

Il motivo principale per cui sempre più persone acquistano e cercano informazioni sul web, è sicuramente la possibilità di concludere operazioni, spesso complesse, in modo rapido e soddisfacente, evitando di prendere appuntamenti, fare lunghe e snervanti file e, diciamolo, spesso riuscendo anche a risparmiare economicamente sui prodotti.

Le Aassicurazioni non fanno certo eccezione, anzi. L’aumento esponenziale delle realtàcompagnie che operano anche o esclusivamente via web ha sicuramente smosso il mercato assicurativo rendendo la competitività sempre maggiore e, quindi, portando le Ccompagnie ad offrire prezzi e soluzioniofferte sempre più allettanti.

Flessibilità, servizio Hh24, assistenza e velocità sono sicuramente le caratteristiche che gli utenti apprezzano delle Aassicurazioni online, ma nonostante ciò che c’è ancora chi preferisce il contatto umano e quindi si reca volentieri in agenzia per interloquire con un agente face to face.

Ma al di là delle singole preferenze ed esigenze, quali sono i vantaggi reali di stipulare una polizza online?

In primis, l’abbiamo detto, spesso chi opera online può offrire le polizze ad un prezzo più conveniente, riuscendo ad abbattere costi vitali per le agenzie fisiche. Si tratta di un vantaggio reale specie ora che le polizze RC Auto sono in aumento.

Un altro beneficio è rappresentato dal fatto che le Assicurazionicompagnie che operano via web offrono generalmente il “risarcimento diretto”, ossia il rimborso immediato dei danni in caso di sinistro senza colpa: sarà poi l’Assicurazionea compagnia stessa, che si rifarà solo in un secondo momento sull’Aassicurazione del conducente responsabile, a risarcire direttamente l’utente.

Ulteriore plus è dato dal fatto che sottoscrivere una polizza online è estremamente comodo: sin dalla richiesta deli preventivo, infatti, tutto è gestibile comodamente online da pc, telefono o tablet e, ovunque ci si trovi, si possono confrontare proposte diverse e, leggere le clausole contrattuali prendendosi tutto il tempo di cui si necessita per poie, infine, stipulare la polizza.

La possibilità di richiedere un Preventivo auto online e di ricevere in pochi minuti una proposta già acquistabile o modificabile secondo le esigenze, consente agli utenti di vivere a pieno la libertà di acquistare un prodotto costruito autonomamente sulle proprie esigenze e di farlo in poco tempo e a qualunque ora del giorno e della notte, nel tempo che ci si ritaglia per questa attività.

Le informazioni da rilasciare sono davvero poche: basta compilare il formulario inserendo la targa del veicolo, la data di nascita del proprietario e poche altre informazioni. A quel punto senza impegno e comodamente via email arriverà un preventivo acquistabile con altrettanti pochi e semplici passaggi.

Oltre a convenienza e velocità, acquistare un’assicurazione online garantisce anche di poter usufruire di un’assistenza continua in qualsiasi momento. ConTe.it, ad esempio, offre un servizio Aassistenza Ssinistri h24 in caso d’incidente., anche nei giorni festivi, nei week-end e di notte con esperti del settore in grado di gestire ogni tipo di richiesta, dalle più semplici alle più complesse. Ad ogni modo, cChe si tratti di aprire un sinistro, di attivare fornire l’Aassistenza Sstradale o di liquidare un danno, infatti, la garanzia è che le pratiche saranno gestite ottimizzando al massimo i tempi e velocizzando tutte le procedure.

ConTe.it, inoltre, permette di avere la propria polizzaassicurazione sempre a portata di mano: entrando nella nuova Area Personale, infatti, è possibile gestire online e in completa autonomia tutte le polizze e la modulistica.