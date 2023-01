Sanremo: l'addio ad Alfredo Schiavi tra le note di 'Bella Ciao', il ricordo nei suoi iconici cartelli (Foto e video)

Una struggente ‘Bella Ciao’ suonata al piano ha accompagnato la cerimonia di addio ad Alfredo Schiavi. Per il noto attivista era presente il mondo della sinistra locale con i rappresentanti di Rifondazione Comunista, del Partito Democratico e dell’associazionismo, con gli esponenti della Cgil, dell’ANPI e l'associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti. Tra i presenti anche diversi amministratori comunali, come il sindaco di Riva ligure Giorgio Giuffra e il vicesindaco di Sanremo Costanza Pireri.

All’ingresso del feretro nella sala del tempio crematorio i parenti e gli amici di Alfredo si sono lasciati andare in un applauso in piedi tra lacrime di commozione. La cerimonia è proseguita con i messaggi e i ricordi dei familiari e di chi l’ha conosciuto in tanti anni di attivismo sociale e politico.